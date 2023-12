Transat nomme Jean-François Pruneau au poste de chef de la direction financière





MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Transat A.T. inc. annonce la nomination de Jean-François Pruneau à titre de Chef de la direction financière. Jean-François entrera en fonction le 9 janvier 2024.

« Je suis heureuse d'accueillir Jean-François, qui jouera un rôle clé dans la transformation de la Société », a affirmé Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. « Il a une impressionnante feuille de route et un sens aiguisé des affaires, qui lui valent une solide réputation. Sa vaste expérience à orchestrer des stratégies de financement et à la direction financière d'entreprises d'envergure fera de lui un atout précieux dans l'exécution de notre plan stratégique ».

« Je suis ravi de me joindre à Transat à un point tournant de sa trajectoire de croissance et de mettre à contribution mes connaissances et mon expertise. Je suis impatient de faire partie de l'équipe; ensemble, nous forgerons un avenir prometteur pour Transat et développerons son plein potentiel. J'ai hâte d'entreprendre cette nouvelle étape », a ajouté Jean-François.

Jean-François cumule plus de 25 ans d'expérience dans des fonctions de direction au sein de grandes entreprises québécoises et canadiennes. Jusqu'à tout récemment, il était vice-président exécutif et chef de la direction financière de Starpax Biopharma.

Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes dans le domaine de la finance, dont chez BCE Media, au CN et Québecor, où il a passé près de 17 ans et progressé jusqu'au poste de vice-président principal et chef de la direction financière, avant de se joindre à Vidéotron à titre de président et chef de la direction. Il a aussi été chargé de cours à HEC Montréal pendant près d'une décennie.

Jean-François Pruneau est titulaire d'une M.Sc. en finance de HEC Montréal et est membre de la section montréalaise du CFA Institute depuis 2000. Depuis 2012, il est président du conseil d'administration et membre du comité exécutif de la Fondation Sablon. Ses honneurs et distinctions incluent le prix « Dirigeant financier d'une grande entreprise » décerné en 2015 par la section québécoise de Financial Executives International Canada.

A? propos de Transat

Fonde?e a? Montre?al il y a 36 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulie?rement connu comme transporteur ae?rien sous la marque Air Transat. E?lue par sa cliente?le meilleure compagnie ae?rienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, elle offre l'acce?s a? des destinations internationales. Renouvelant sa flotte ae?rienne avec des appareils les plus e?coe?nerge?tiques de leur cate?gorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activite? et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifie?e Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com

12 décembre 2023 à 08:00

