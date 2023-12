/R E P R I S E -- Campagne de vaccination - Les personnes plus vulnérables sont appelées à se faire vacciner dès maintenant/





QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - À l'approche des rassemblements des Fêtes, alors que la circulation des infections respiratoires est en augmentation, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rappelle l'importance pour les personnes plus vulnérables, notamment les personnes âgées de 60 ans et plus, de se faire vacciner pour diminuer les risques de complications. Alors que l'achalandage dans les urgences est à la hausse, la vaccination est l'un des meilleurs moyens pour faire face à cette augmentation et prévenir les hospitalisations.

Campagne de vaccination

Les vaccins pour se protéger contre la COVID-19 et l'influenza sont offerts gratuitement à toute la population. Plusieurs rendez-vous sont toujours disponibles dans toutes les régions du Québec sur Clic Santé. Ils sont particulièrement recommandés aux personnes à risque de développer des complications si elles contractent ces infections respiratoires (particulièrement les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes vivant avec une maladie chronique) ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs du domaine de la santé.

Des efforts supplémentaires afin d'atteindre les objectifs

Un grand nombre de Québécoises et de Québécois faisant partie des groupes à risque se sont fait vacciner au cours des dernières semaines, ce qui permet de se rapprocher des objectifs de vaccination des groupes prioritaires :

Groupes prioritaires Cibles de vaccination Proportion de personnes vaccinées contre la COVID-19 Proportion de personnes vaccinées contre l'influenza Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 75 % 72 % 82 % Résidences privées pour aînés (RPA) 60 % 53 % 55 % 70 ans et plus 60 % 49 % 54 %



Comme il est constaté ci-haut, malgré cette participation importante, environ 50 % des personnes âgées de 70 ans et plus n'ont toujours pas réservé un rendez-vous ou n'ont pas reçu de nouveau vaccin contre la COVID-19 ou l'influenza. Ces personnes devraient s'en prévaloir dès que possible afin d'être mieux protégées.

Détection de la COVID-19 et de l'influenza dans les points de service locaux

Les personnes ayant des symptômes d'allure grippale et pour lesquelles un traitement pourrait être indiqué pourront se faire tester pour l'influenza et la COVID-19 dans les points de service locaux (PSL). Un seul test sera réalisé simultanément afin de détecter les deux virus respiratoires. Les personnes admissibles peuvent se diriger vers Clic Santé pour prendre rendez-vous, en cliquant sur la section « COVID-19 ».

Faits saillants :

Depuis le début de la campagne de vaccination, environ 1,3 M et 1,5 M de personnes se sont fait vacciner contre la COVID-19 et l'influenza respectivement.

Un vaccin intranasal contre l'influenza est disponible cette année pour les enfants âgés de 2 à 17 ans.

est disponible cette année pour les enfants âgés de 2 à 17 ans. Les personnes à risque qui n'ont toujours pas pris rendez-vous pour se faire vacciner devraient le faire dès maintenant.

qui n'ont toujours pas pris rendez-vous pour se faire vacciner devraient le faire dès maintenant. Il est facile et rapide de prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé pour obtenir les vaccins contre la COVID-19 et l'influenza. De nouvelles disponibilités apparaissent régulièrement. Les activités de vaccination se dérouleront comme prévu au cours des prochaines semaines.

pour obtenir les vaccins contre la COVID-19 et l'influenza. De nouvelles disponibilités apparaissent régulièrement. Les activités de vaccination se dérouleront comme prévu au cours des prochaines semaines. Les deux vaccins peuvent être obtenus en même temps, en un seul rendez-vous.

La prise de rendez-vous est également possible par téléphone au 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.

