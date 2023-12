ÉVALUATION DES ENTREPRISES DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE NET ZÉRO D'ECC





Première évaluation relative à l'atteinte de zéro émission nette des plus grands émetteurs déclarés ou estimés du Canada à la Bourse de Toronto.

L'Indice de référence net zéro d'ECC fournit un ensemble de normes communes permettant aux investisseurs d'évaluer les progrès réalisés par les entreprises émettrices pour s'aligner sur l'ambition de l'Accord de Paris : limiter le réchauffement climatique à bien moins de 2 °C, tout en poursuivant les efforts visant à limiter l'augmentation à 1,5 °C.

TORONTO, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Territoires traditionnels des Mississaugas of the Credit, des Anishinaabeg, des Haudenosaunee et des Hurons-Wendat - Engagement climatique Canada ( ECC ), est un mécanisme d'engagement dirigé par les investisseurs qui favorise la transition des entreprises canadiennes vers le zéro émission nette. L'initiative a publié son tout premier « Indice de référence net zéro », qui permet aux investisseurs participant à ECC d'encadrer et de mesurer leurs engagements avec les entreprises de la Liste des priorités. Ces entreprises représentent les principaux émetteurs déclarés ou estimés du Canada ou les sociétés émettrices qui ont la possibilité de contribuer à la transition vers un avenir à faible émission de carbone au Canada. L' Indice de référence net zéro d'ECC fournit un ensemble de normes communes détaillées et comparatives visant à soutenir les progrès des entreprises émettrices en vue de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris.

TÉLÉCHARGEZ LES ÉVALUATIONS ICI

Perspectives et feuille de route de l'indice de référence d'ECC

L'évaluation comparative suit un processus d'évaluation rigoureux conçu pour fournir une vue d'ensemble des progrès réalisés par chaque entreprise pour relever les défis liés au climat. Compte tenu des défis spécifiques auxquels sont confrontés certains secteurs, les résultats de l'évaluation comparative reflètent également les implications pratiques de la transition vers le zéro émission nette. L'indice de référence est présenté comme une feuille de route pour les entreprises et les investisseurs canadiens, en soulignant qu'il s'agit d'un outil d'orientation plutôt que d'une fiche de notation conventionnelle. Il sera utilisé pour favoriser un dialogue constructif avec les entreprises de la Liste des priorités sur les points forts, les opportunités et les domaines nécessitant des efforts supplémentaires.

Principaux constats

98 % des entreprises de la Liste des priorités s'engagent explicitement à aligner leurs informations sur les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD) et/ou soutiennent publiquement le TCFD.

Près de la moitié (44 %) des entreprises figurant sur la Liste des priorités d'ECC se sont fixé pour objectif qualitatif de parvenir à un bilan net zéro qui couvre la totalité ou la quasi-totalité de leurs activités directes. Toutefois, l'absence d'objectifs à court terme alignés sur le seuil de 1,5 °C suggère que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour démontrer la crédibilité des stratégies de transition vers le zéro émission nette.

Dans l'ensemble, des efforts considérables et des informations supplémentaires sont nécessaires pour démontrer que les plans d'action sur le climat i) ont des effets sociaux et économiques positifs pour les communautés et les travailleurs?; ii) respectent les seuils de consentement libre, préalable et éclairé pour les communautés autochtones?; et iii) s'appuient sur une planification financière saine et un alignement des capitaux.

41 % des entreprises de la Liste des priorités indiquent que la rémunération de leur chef de la direction et/ou d'au moins un autre cadre supérieur intègre spécifiquement la performance en matière de changement climatique en tant qu'indicateur clé de performance (ICP).

Si plusieurs entreprises ont commencé à mobiliser leurs dépenses en capital pour les aligner sur les mesures prises en faveur du climat, aucune n'a explicitement aligné ses dépenses en capital sur ses objectifs dans ses publications.

Les participants à ECC utiliseront l'indice de référence pour documenter et faire l'objet de discussions dans le cadre de leurs activités d'engagement collaboratif avec les entreprises de la Liste des priorités. Les résultats de l'indice de référence fournissent également des informations aux investisseurs participants et aux autres parties prenantes sur les domaines qui nécessitent une attention, une recherche ou un soutien supplémentaires. Dans les mois à venir, ECC continuera à fournir des informations et des commentaires sur les résultats de l'évaluation comparative, les tendances et les possibilités de collaboration et d'engagement. L'Indice de référence et les efforts en cours continueront à soutenir l'objectif d'ECC qui consiste à favoriser le dialogue avec les entreprises canadiennes émettrices afin de promouvoir une transition juste vers une économie à zéro émission nette.

ECC reste déterminée à travailler en étroite collaboration avec les investisseurs participants et les entreprises de la Liste des priorités en tirant parti de leurs idées pour affiner et améliorer l'impact de l'Indice de référence sur les entreprises, les investisseurs et la transition plus large vers le zéro émission nette.

Clause de non-responsabilité d'ECC et Conditions d'utilisation des données

L'Indice de référence net zéro d'ECC ne note ni ne classe les entreprises émettrices, pas plus qu'il n'utilise de notes numériques ou alphabétiques globales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Clause de non-responsabilité d'ECC et les Conditions d'utilisation des données.

Mise en oeuvre du programme Zéro émission d'ECC et progrès réalisés

Les contributeurs à la recherche et à l'éducation d'ECC, Quinn+Partners et Manifest Climate Inc., ont entrepris une évaluation des entreprises de la Liste des priorités d'ECC par rapport à l'Indice de référence net zéro d'ECC, avec le soutien d'Ernst & Young et de l'Initiative canadienne de droit climatique. Ce processus a été guidé par le Secrétariat conjoint d'ECC, avec l'approbation et la supervision du Comité technique et du Comité directeur d'ECC.

L'Indice de référence net zéro d'ECC est un élément clé de la stratégie d'engagement de l'initiative et offre aux investisseurs participants une norme commune et un cadre de dialogue avec les entreprises émettrices. L'Indice de référence net zéro d'ECC comprend dix indicateurs de divulgation -- comme l'ont recommandé le Comité technique (CT) et son Groupe de travail sur la transition équitable et les questions autochtones (c'est-à-dire un sous-groupe convoqué par le CT de la CCE avec des experts du travail, des autochtones et des finances)-- tout en ajoutant un contexte supplémentaire propre à l'économie unique du Canada. L'Indice a par la suite été affiné en intégrant les commentaires issus d'une période de consultation à laquelle ont participé les investisseurs d'ECC, dont certains des plus grands gestionnaires d'actifs et propriétaires d'actifs du Canada, ainsi que des ONG et des représentants des populations autochtones.

Les évaluations des entreprises ont été basées sur les déclarations publiques des entreprises entre juin 2022 et juin 2023, conformément aux orientations d'ECC en matière d'évaluation. Les entreprises ont eu la possibilité de soumettre des commentaires ou des informations supplémentaires à prendre en compte dans le cadre du processus d'évaluation. Les résultats finaux de l'évaluation de référence ont été complétés par les contributeurs du secteur de la recherche et de l'éducation, avec le soutien du secrétariat conjoint d'ECC, et communiqués aux participants à ECC et aux entreprises ciblées avant leur publication. Toute information publiée après la période d'évaluation peut être prise en compte dans les futures itérations annuelles de l'indice de référence.

Au cours des prochains mois et après l'approbation des organes de gouvernance du programme, ECC s'appuiera sur ces évaluations en publiant des analyses et des informations sur les indicateurs d'alignement.

Barbara Zvan , présidente et cheffe de la direction, UPP, et présidente du Comité directeur d'ECC - « En fournissant une vision complète et comparable des progrès réalisés par une entreprise dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette, l'Indice de référence net zéro d'ECC permet un dialogue constructif, orienté vers l'action et, en fin de compte, mesurable, entre les investisseurs et les principales entreprises canadiennes émettrices de gaz à effet de serre. L'indice de référence établit une nouvelle norme et une nouvelle feuille de route pour l'engagement collaboratif des parties prenantes au Canada , ajoutant un élan important à notre cheminement vers un avenir plus durable. »

À propos d'Engagement climatique Canada (ECC)

Engagement climatique Canada (ECC) est une initiative menée par la finance qui favorise le dialogue entre la communauté financière et les sociétés émettrices afin de promouvoir une transition juste vers une économie à zéro émission nette. Grâce à ECC, plus de 41 investisseurs participants (avec plus de 5,1 billions de dollars d'actifs sous gestion couverts par l'initiative) (a) aident les entreprises publiques canadiennes concernées par des initiatives mondiales à faire évoluer avec succès leurs modèles d'entreprise et à opérer la transition vers les engagements climatiques de notre pays, et (b) améliorent le niveau de transparence de l'exposition au risque climatique et des stratégies de transition au Canada. En 2019, le Groupe d'experts sur la finance durable du Canada a formulé une recommandation visant à établir un programme d'engagement national afin de favoriser un dialogue plus large et plus cohérent avec les émetteurs canadiens autour des risques et des opportunités climatiques (Recommendation 10.2 ). ECC est une réponse à cet appel à l'action.

Grâce aux engagements pluriannuels d'ECC, les conseils d'administration et les hauts dirigeants des entreprises canadiennes peuvent connaître les préoccupations et les attentes du secteur financier en ce qui concerne une transition rapide vers le zéro émission nette d'ici à 2050. Cela comprend i) des cadres de gouvernance solides avec une surveillance des risques et des opportunités liés au changement climatique?; ii) des stratégies de réduction des émissions de GES conformes aux objectifs de l'Accord de Paris?; iii) des objectifs mesurables et pertinents pour le secteur?; iv) des divulgations de normes mondiales (par exemple, le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques)?; et, v) des activités de plaidoyer alignées sur l'Accord de Paris. ECC est coordonnée par son secrétariat conjoint : l'Association pour l'investissement responsable (AIR) et l'Association des actionnaires pour la recherche et l'éducation (SHARE). L'initiative est également soutenue par des réseaux d'investisseurs internationaux, soit les Principes pour l'investissement responsable soutenus par l'ONU (UNPRI) et Ceres.

