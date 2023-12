CF Promenades St-Bruno est l'hôte d'une expérience festive de magasinage des Fêtes avec le lancement du Marché de Noël en partenariat avec Signé Local





Le marché éphémère se déroulera du 14 au 17 décembre et offrira des trouvailles uniques 100% locales

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Au coeur de CF Promenades St-Bruno, l'esprit des Fêtes prend vie avec le Marché de Noël, une activité éphémère présenté par Signé Local du 14 au 17 décembre. Le Marché de Noël sera situé à CF Marché des Promenades et offrira aux clients une destination spéciale pour tout leur magasinage des Fêtes.

Rassemblant plus de 30 artisans locaux sur place, le Marché de Noël promet une sélection diversifiée de produits qui reflètent les riches talents de la province. Qu'il s'agisse de décorations pour la maison, de vêtements et d'accessoires, de produits de beauté ou saisonniers, chaque produit présente une histoire unique et ajoute une touche authentique aux Fêtes et aux célébrations. Voici quelques-uns des artisans participants :

« Nous sommes ravis de dévoiler cette expérience festive juste à temps pour la période des Fêtes, a déclaré Julie Morin, directrice générale, CF Promenades St-Bruno. » « La création d'expériences significatives est au coeur de nos activités, et nous sommes ravis de collaborer avec Signé Local pour vous offrir cet événement. »

En plus d'y trouver des idées-cadeaux, les invités peuvent se prélasser dans l'atmosphère festive du marché et profiter des prestations musicales. Le Marché de Noël sera ouvert du 14 au 17 décembre. Pour un accès facile, les visiteurs peuvent se rendre à CF Marché des Promenades, situé entre les entrées 4 et 5. Le service d'emballage-cadeaux est offert au premier étage, près de l'entrée 1, et tous les fonds recueillis sont versés à Moisson Rive-Sud .

« Depuis 2015, Signé Local est fière d'appuyer les entrepreneurs du Québec et de souligner les offres inégalées de cette province remarquable, a déclaré Dawei Ding, Président - directeur général de Signé Local. » « Je suis ravi de collaborer avec CF Promenades St-Bruno pour offrir cette expérience éphémère au centre commercial, et offrir aux clients des Fêtes l'occasion de trouver le cadeau idéal, fait avec soin et conscience. »

Pour en savoir plus, notamment sur les programmes et les activités des Fêtes à CF Promenades St-Bruno, visitez le site https://shops.cadillacfairview.com/holiday

À propos de Cadillac Fairview (CF)

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 30 milliards de dollars, CF gère plus de 35 millions de pieds carrés d'espace locatif dans 68 propriétés emblématiques au Canada, y compris le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités, en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable. Pour en savoir plus, visitez cadillacfairview.com/fr-CA/

