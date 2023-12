/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Encore cette année, les données sur les évictions forcées de locataires sont alarmantes/





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) dévoilera son rapport annuel sur les situations d'évictions forcées signalées aux comités logement et associations de locataires du Québec. Cette année encore, les données sont accablantes et alarmantes. Le RCLALQ interpellera le gouvernement du Québec et la ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, pour qu'elle renforce les protections des locataires et mette un terme aux évictions pour le profit.

Quoi : Conférence de presse



Date : Mardi le 12 décembre 2023



Heure : 10h00



Lieu : Via la plateforme Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/87872827351?pwd=Uk91Wi9HSk1mVy9ZMGZqOFMxaFhEdz09

