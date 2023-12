Enghouse améliore ses solutions de visioconférence





Son partenariat avec Synergy SKY enrichit Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco et Vidyo

MARKHAM, Ontario, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Interactive, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'engagement client, a annoncé aujourd'hui un partenariat technologique stratégique avec Synergy SKY, un leader dans la simplification de la communication vidéo sur de multiples plateformes.

Cet important partenariat marque une étape significative dans l'amélioration de l'interopérabilité et de l'expérience utilisateur en matière de visioconférence. Il se concentre sur Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Cisco et les produits vidéo propriétaires d'Enghouse, Vidyo, Qumu et Lifesize.

Dans le cadre de ce partenariat, Lifesize, la dernière acquisition d'Enghouse Interactive, intégrera pleinement Synergy SKY CONNECT, une solution de pointe pour des réunions vidéo fluides. Cette intégration accroît et améliore l'expérience des clients en étendant la prise en charge à une large gamme de technologies de visioconférence.

Les systèmes de réunion Enghouse Lifesize, connus pour leurs solutions de visioconférence haute définition, bénéficieront considérablement de l'expérience de réunion intuitive et conviviale de Synergy SKY CONNECT. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la priorité accordée par Enghouse Interactive aux solutions de communication de qualité supérieure qui répondent aux besoins en constante évolution des entreprises et de leurs clients.

« Nous sommes ravis de nous associer à Synergy SKY, a déclaré Vince Mifsud, président d'Enghouse. Son approche innovante de la visioconférence s'aligne parfaitement sur notre stratégie qui consiste à offrir aux clients un choix lorsqu'il s'agit de leur fournir une expérience exceptionnelle grâce à notre technologie. Cette décision arrive à point nommé, étant donné que de plus en plus d'entreprises reviennent à un modèle de travail entièrement en présentiel ou hybride, ce qui accroît l'importance de la visioconférence et de la collaboration de qualité dans le paysage commercial mondial. »

Ståle Reitan, PDG de Synergy SKY, a ajouté : « Notre collaboration avec Enghouse Interactive représente une étape importante pour nous. Nous nous efforçons de rendre les réunions vidéo aussi simples et efficaces que possible. En joignant nos forces à celles d'Enghouse Interactive, une société qui partage notre mission, nous pourrons porter notre service à la clientèle à des niveaux plus élevés. »

Pour en savoir plus sur le partenariat et les solutions intégrées, rendez-vous sur https://www.enghouseinteractive.com et https://www.synergysky.com.

À propos d'Enghouse Interactive

Enghouse Interactive (EI), une filiale d'Enghouse Systems Limited, est un leader mondial renommé dans les logiciels de centre de contact et les solutions de technologie vidéo offrant à ses clients et ses partenaires l'avantage précieux du choix. EI permet aux entreprises de transformer les centres de contact ; de centre de coûts, ils deviennent de puissants moteurs de croissance. EI simplifie les intégrations complexes grâce à des normes ouvertes et à la prise en charge de diverses technologies de téléphonie pour assurer une accessibilité transparente des clients sur tous les canaux et emplacements.

Pour obtenir des informations, contacter :

Balvinder Sandhu

[email protected]

Synergy SKY comble le fossé entre les plateformes de visioconférence et permet une collaboration fluide entre les individus, quels que soient leurs emplacements et leurs appareils. En tant que société indépendante de développement et de vente de logiciels, Synergy SKY crée des synergies entre les différentes plateformes de réunion et simplifie l'expérience de l'utilisateur. Synergy SKY connecte vos salles de visioconférence à Microsoft Teams, Zoom et Google Meetings. https://www.synergysky.com/

Pour obtenir des informations, contacter :

Vemun Waksvik

[email protected]

12 décembre 2023 à 06:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :