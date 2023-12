Des leaders de la société civile montréalaise annoncent une conférence de presse le 12 décembre pour appeler à la solidarité





MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Reconnaissant l'impact profond que les événements au Moyen-Orient ont eu sur la communauté, des leaders de la société civile montréalaise ont publié un Message de solidarité , soulignant les valeurs de respect, d'harmonie sociale et de liberté d'expression, tout en rejetant la haine ou l'auto-expression comportant des menaces, de l'intimidation ou un soutien à la violence. La déclaration commune, une initiative lancée par Amal Elsana Alhjooj et Brian Bronfman, a été signée par un groupe important et diversifié de représentantes et représentants d'organisations de la société civile, de leaders communautaires et de membres éminents de la communauté montréalaise dont Robert Charlebois, Fabienne Colas, Kevin Deer, Thupten Jinpa, Phyllis Lambert, Farida Mohamed, Andrew Molson et Fabrice Vil.

Une conférence de presse se tiendra à 17 h 30 le mardi 12 décembre pour présenter le Message de solidarité aux médias et inviter tous les Montréalais à lire la déclaration, à la partager au sein de leurs réseaux et à se joindre à ce mouvement pour affirmer qu'ils ne céderont pas à la haine, resteront unis malgré leurs différences et ne perpétueront ni n'accepteront aucune forme de violence.

La conférence de presse mettra en vedette plusieurs signataires de la déclaration qui parleront de l'importance de maintenir un dialogue pacifique et respectueux au sein de la communauté montréalaise. L'événement comprendra également une séance de questions-réponses.

Conférence de presse :

Date et heure : mardi, 12 décembre à 17h30

Lieu : 1095, rue Saint-Alexandre, Montréal H2Z 1P8

Intervenants :

Dre Amal Elsana Alhjooj, PLEDJ, fondatrice et directrice exécutive

Brian Bronfman , O.Q., Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, président

, O.Q., Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, président Rafaël Provost, ENSEMBLE pour le respect de la diversité, directeur général

Kevin Deer , Gardien des savoirs, aîné autochtone

, Gardien des savoirs, aîné autochtone Dorothy Rhau , Audace au Féminin, présidente et directrice générale

, Audace au Féminin, présidente et directrice générale Fo Niemi, Centre de recherche-action sur les relations raciales CRARR, directeur général

Alain Joseph , Coconut Podcast, directeur général

, Coconut Podcast, directeur général Joan Lee , L'Association de la communauté noire de l'Ouest de l'île, président

, L'Association de la communauté noire de l'Ouest de l'île, président Jean Panet-Raymond, École de travail social, Université de Montréal, professeur émérite

Farida Mohamed , Le conseil canadien des femmes musulmanes, coprésidente

, Le conseil canadien des femmes musulmanes, coprésidente Alice Herscovitch

