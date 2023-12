Avis aux médias - Annonce d'investissement dans les infrastructures maritimes de Sept-Îles





SEPT-ÎLES, QC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, procéderont à une annonce concernant un investissement majeur en infrastructure maritime.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées de M. Denis Miousse, maire de Sept-Îles, et de M. Pierre D. Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 13 décembre 2023



HEURE : 13 h



LIEU : Sept-Îles

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par

courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent au préalable obtenir une accréditation, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse accompagnera la confirmation de l'inscription.

12 décembre 2023 à 06:01

