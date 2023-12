Les entreprises canadiennes sont confrontées à des défis cruciaux en cette période du magasinage des fêtes





? La dette élevée et les paiements omis s'ajoutent à l'incertitude croissante ?



Pouls du marché d'EquifaxMD Canada ? Rapport trimestriel sur les tendances du crédit commercial ? T3 2023

TORONTO, 12 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon les données du dernier rapport Pouls du marché d'EquifaxMD Canada sur les tendances du crédit commercial, les entreprises canadiennes font face à des défis comme la hausse des niveaux d'endettement, le ralentissement des nouvelles demandes de crédit et les préoccupations concernant les arriérés potentiels en cette période des fêtes.

Les principales conclusions des données d'Equifax Canada révèlent que :

L'endettement lié aux cartes de crédit commerciales a augmenté de 10,8 % annuellement au troisième trimestre, pour atteindre 5,4 milliards de dollars, indiquant une dépendance accrue au crédit renouvelable.

De plus en plus d'entreprises omettent des paiements sur leurs produits de crédit. Les arriérés (de 60 jours et plus) ont augmenté globalement de 3,4 % par rapport au trimestre précédent, ce qui indique des défis potentiels concernant le remboursement de dettes.

Sur le plan du crédit lié aux fournisseurs, le taux d'utilisateurs de crédit qui passent d'une catégorie d'arriérés à la suivante est de 23,3 % au troisième trimestre, soit une augmentation de 2,4 % par rapport au deuxième trimestre, ce qui met en évidence le risque que des comptes accusent de sérieux arriérés de paiement lorsqu'ils passent à la catégorie des 60 à 90 jours de retard.

Le taux d'utilisateurs de crédit qui passent d'une catégorie d'arriérés à la suivante sur le plan des comptes d'opérations financières affichant des arriérés de 60 à 90 jours est demeuré stable à 31,6 %, et les préoccupations persistent dans le secteur financier.

La demande de crédit du côté des entreprises a affiché une baisse saisonnière de 1,9 % par rapport au dernier trimestre, mais une hausse de 13,2 % a pu être observée en glissement annuel. Bien que la demande sur le plan de nouveaux octrois de crédit soit habituellement alimentée par de nouvelles entreprises, les données d'Equifax Canada révèlent que davantage d'entreprises existantes cherchent à obtenir du crédit à l'approche de la fin de 2023, ce qui pourrait représenter un signe de difficultés financières précoces. Le volume des nouvelles opérations commerciales est toutefois principalement stimulé par les entreprises ayant des pointages de crédit élevés.



«?Ces données suggèrent un changement de comportement du côté des entreprises, qui se fient davantage aux marges et aux cartes de crédit existantes?», a souligné Jeff Brown, chef des solutions commerciales chez Equifax Canada. «?Bien que cela reflète possiblement une approche prudente face à la hausse des taux d'intérêt, cela soulève également des préoccupations quant au fardeau potentiel lié à l'endettement. Nous surveillerons de près les taux d'endettement et les taux concernant les changements de catégories d'arriérés au cours de la période des fêtes.?»

M. Brown souligne que les données mettent en évidence le rôle crucial que joue la période des fêtes pour les petites entreprises. «?Une forte période des fêtes peut faire une différence considérable pour ces entreprises. Les petites entreprises représentent 37,5 % de l'économie canadienne, et lorsque les consommateurs magasinent localement, ils permettent de soutenir ces moteurs économiques fondamentaux.?»

En plus de ces récents résultats, le rapport révèle plusieurs tendances importantes :

Les niveaux d'endettement sont principalement alimentés par des produits comme les marges et les cartes de crédit. Depuis le troisième trimestre de 2022, les soldes des prêts à tempérament ont diminué de 3,4 %, tandis que les facilités de crédit renouvelables ont connu une hausse de 9,6 %, ce qui laisse entendre que les entreprises ont une préférence pour le crédit renouvelable dans ce contexte incluant des taux d'intérêt élevés.

Les prêts à tempérament affichent une hausse des arriérés de 13,5 % en glissement annuel, ce qui pourrait signifier que les entreprises ressentent les effets d'un climat économique plus difficile qui comprend des taux d'intérêt plus élevés.

Les entreprises ont commencé à omettre des paiements sur leurs marges de crédit; les arriérés précoces (de 30 jours et plus) ayant augmenté de 16,3 % par rapport au trimestre précédent.



À propos d'Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu'entreprise mondiale de données, d'analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l'économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d'analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l'avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15?000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

Pour nous joindre :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

[email protected]

647 444-1197

Heather Aggarwal

Relations avec les médias, Equifax Canada

[email protected]

12 décembre 2023 à 05:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :