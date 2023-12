/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - 14e jour de la grève générale illimitée - La marche du 23 novembre se poursuit/





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) invite les représentantes et représentants des médias le mardi 12 décembre 2023, dès 11 h, à une marche dans le centre-ville de Montréal, à laquelle sont conviés des milliers d'enseignantes et enseignants en grève générale illimitée pour la 14e journée. Les enseignantes et les enseignants iront visiter à nouveau le bureau du premier ministre, François Legault.

Le trajet de la marche est disponible sur demande.

Aide-mémoire

Quoi : Marche dans le centre-ville de Montréal



Quand : Mardi 12 décembre 2023, de 10 h 45 à 13 h 30

10 h 45 : Rassemblement

11 h : Départ de la marche

12 h : Arrêt au bureau montréalais du premier ministre

13 h 30 : Fin de l'action



Où : Départ au monument Sir Georges-Étienne-Cartier, sur l'avenue du Parc



Qui : Des milliers de grévistes de la FAE

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 65?500 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 3 000 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

12 décembre 2023 à 05:30

