medac coopère avec Scienta Lab pour générer de nouvelles connaissances en rhumatologie grâce à des solutions basées sur l'IA





WEDEL, Allemagne, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- medac innove et collabore avec Scienta Lab, une société innovante d'intelligence artificielle basée en France. Grâce à sa technologie unique et exclusive d'intelligence artificielle, Scienta Lab exploite des données multimodales pour mieux comprendre les maladies immuno-inflammatoires et leur variabilité chez les patients. Cette collaboration permettra à Medac de mieux comprendre la routine thérapeutique quotidienne des patients.

Le recours à l'intelligence artificielle (IA) fait également l'objet de discussions intenses dans le secteur de la rhumatologie. medac a déjà souligné son engagement en faveur d'idées nouvelles et de solutions numériques en lançant le défi Ekipa « Innovate Rheumatology ». Dans le cadre de ce défi, l'entreprise a approfondi ses contacts avec Scienta Lab, une société française spécialisée dans l'IA et l'immunologie. Les deux entreprises ont maintenant conclu un accord de coopération.

L'objectif est d'obtenir davantage d'informations sur la vie thérapeutique des patients au quotidien

Dans le cadre de cette collaboration, Scienta Lab s'appuiera sur la technologie qu'elle a mise au point pour analyser des données de vie réelle, en dégager des concepts médicaux et identifier de nouveaux modèles.. Ce travail de recherche permettra à Medac de mieux comprendre la routine thérapeutique quotidienne des patients atteints de maladies rhumatologiques.

« Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion d'en savoir plus sur la situation thérapeutique de nos patients atteints de maladies rhumatologiques", a expliqué Heiner Will, Directeur du Développement Commercial de medac GmbH. « Grâce à ces nouvelles connaissances, nous espérons mieux comprendre la situation des patients afin de mieux répondre à leurs besoins », a-t-il ajouté.

« Nous sommes ravis de collaborer avec medac, un groupe indépendant spécialisé dans le développement de traitements médicamenteux. Ce partenariat démontre l'engagement de medac à soutenir un parcours thérapeutique personnalisé en rhumatologie grâce à des solutions innovantes. Depuis sa création, Scienta Lab cherche à être le pionnier de la révolution de l'immunologie de précision alimentée par l'IA, et nous sommes heureux de joindre nos forces à celles de medac dans la poursuite de cet objectif » explique Camille Bouget, PDG & cofondateur de Scienta Lab.

À propos de Scienta Lab

Scienta Lab est une société de deeptech qui exploite l'intelligence artificielle pour être le pionnier de l'immunologie de précision alimentée par l'IA. Grâce à sa technologie unique et exclusive basée sur un modèle de base, Scienta Lab utilise des données multimodales pour mieux comprendre la physiopathologie et la variabilité des maladies immuno-inflammatoires chez les patients. Les activités de recherche de Scienta Lab, menées en partenariat avec des institutions académiques de premier plan, sont régulièrement présentées dans des revues médicales et des congrès internationaux. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.scientalab.com

medac Communications

Tél. : +49 (0)4103 ? 8006 9111

Fax +49 (0)4103 ? 8006 8934

E-mail : [email protected]

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparat mbH

Theaterstraße 6

D ? 2288 Wedel

www.medac.de

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

medac est une société pharmaceutique allemande privée qui dispose de sites à Wedel et Tornesch. Les médicaments de medac sont utilisés dans le monde entier pour aider les médecins et les patients à soigner les maladies aiguës et chroniques dans les domaines de l'oncologie et de l'hématologie, de l'urologie et des maladies auto-immunes. medac développe et distribue également des systèmes de diagnostic spécialisés. Depuis 1970, medac est fidèle à son approche qui consiste à réunir les produits thérapeutiques et diagnostiques sous un même toit.

De plus amples informations sur l'entreprise et ses produits sont disponibles en ligne à l'adresse www.medac.de.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2288195/Medac_Logo.jpg

12 décembre 2023 à 03:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :