La préfecture d'Ibaraki publie le 8 décembre une vidéo sur le défi qu'elle souhaite relever en matière de rentabilité et de durabilité dans les industries de l'agriculture, des forêts et de la pêche





- Coïncidence avec la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du G7 en 2023 à Mito City.

MITO, Japon, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le gouvernement préfectoral d'Ibaraki, hôte de la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du Groupe des Sept (G7) de 2023 à Mito, a publié une vidéo le 8 décembre 2023. Y apparaissent des dirigeants locaux des industries de l'agriculture et de la pêche qui déploient des efforts acharnés pour leurs secteurs. Cette vidéo inclut également le message du gouverneur d'Ibaraki.

La préfecture d'Ibaraki, dotée de terres fertiles et d'une mer poissonneuse, prospère grâce à l'agriculture et à la pêche. En outre, comme elle est proche de la capitale du Japon, Tokyo, et soutenue par d'excellents réseaux de transport, la préfecture d'Ibaraki a joué un rôle important dans l'approvisionnement alimentaire de la région métropolitaine de Tokyo. La vidéo présente de telles scènes.

Vidéo sur les aliments bientôt présents à votre table, comme les patates extra douces et les poissons d'élevages s'appuyant sur l'IA d'Ibaraki : https://www.youtube.com/watch?v=y8QBj1iKyzM

Images : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107964/202312063911/_prw_PI3fl_0ufr5kJ2.png

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107964/202312063911/_prw_PI4fl_vDadRplD.png

Faits marquants

Sur les tables du monde entier : En six ans, les exportations de produits agricoles d'Ibaraki ont décuplé :

Ibaraki se classe au deuxième rang de la production agricole brute sur une base préfectorale dans le pays. En prévision du rétrécissement du marché intérieur dû au dépeuplement, la préfecture d'Ibaraki, en se concentrant sur le boeuf « Hitachi », le riz, les fruits et les légumes comme articles clés, explore les marchés étrangers et encourage les exportations. Les exportations de patates douces sont dynamiques en raison de la demande de patates douces cuites au four en Asie du Sud-Est. La région de Namegata, au sud-est de la préfecture, est l'un des principaux producteurs de patates douces au Japon.

L'industrie de la pêche d'Ibaraki lutte contre le changement climatique avec les dernières technologies :

La préfecture d'Ibaraki, avec de riches zones de pêche, s'est classée en deuxième position au cours de l'exercice 2021 pour la récolte de poissons marins par préfecture au Japon. Ibaraki est le plus grand pourvoyeur de maquereaux du pays. La préfecture d'Ibaraki, cependant, analyse que l'aquaculture est indispensable pour se préparer aux risques possibles de changement des environnements marins causés par le changement climatique et les pêches décevantes qui en découlent.

- Lancement d'un projet de vérification pour l'aquaculture du maquereau en utilisant, entre autres moyens, la technologie de l'intelligence artificielle (IA) et des dispositifs pour nourrir automatiquement les poissons, tout en vérifiant leurs conditions physiques.

- Lancement de « Kasumigaura caviar », une nouvelle marque utilisant des esturgeons de culture.

L'aquaculture présente des avantages par rapport à la capture de poissons dans les océans, car elle est moins affectée par le changement climatique et peut être pratiquée à terre en utilisant de l'eau douce.

Carte: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107964/202312063911/_prw_PI5fl_Z16wAkO2.png

12 décembre 2023 à 00:59

