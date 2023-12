Mélanie Noël reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Estrie





SHERBROOKE, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en partenariat avec le Conseil de la culture de l'Estrie et La Fabrique culturelle de Télé-Québec, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Estrie à l'écrivaine Mélanie Noël. Ce prix, assorti d'un montant de 10?000 $ et d'une capsule vidéo réalisée par La Fabrique culturelle, lui a été remis par Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au CALQ, à l'occasion de L'Apéro culturel de l'Estrie tenu au Centre culturel Le Parvis, à Sherbrooke.

«?Il y a dans les oeuvres de Mélanie Noël des phrases qui marquent et dont on se souvient longtemps. Avec son roman Debout dans vos absences, paru en 2023, l'autrice réussit, grâce à une prose imagée et accessible, à traiter de sujets universels. Son écriture de l'intime, où chaque mot est minutieusement choisi, touche le lecteur presque instantanément », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Mélanie Noël

Comptable agréée de formation, Mélanie Noël abandonne les chiffres pour les mots à la fin de la vingtaine. Depuis, elle participe à de nombreux projets qui ont en commun l'écriture. Journaliste à La Tribune à Sherbrooke de 2005 à 2022, elle remporte le Prix Judith-Jasmin en 2015. À titre de parolière, Mélanie collabore avec de nombreux artistes québécois. Ses paroles sont sur trois albums ayant remporté un Félix au Gala de l'ADISQ. Elle écrit aussi de la poésie accompagnant les images d'artistes visuels québécois dans les musées et les galeries. L'exposition Les futurs disparus, qui réunit les photographies de René Bolduc et la poésie de Mélanie Noël, est présentée dans différents lieux au Québec, dont le Musée des beaux-arts de Sherbrooke et la Maison de la littérature à Québec. Une publication est née de cette exposition. En 2022, elle publie Inséparables distances, son premier recueil de poésie aux Écrits des Forges. La même année, son nom figure parmi les finalistes du Prix du CALQ - Artiste de l'année en Estrie. Son premier roman, Debout dans vos absences, est publié chez Hamac en mai 2023. Elle écrit son premier scénario de long métrage.

Pour découvrir le travail de Mélanie Noël, une vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix cette année étaient :

Angèle Séguin, autrice, metteuse en scène, fondatrice et directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes (TPL). Au TPL depuis 25 ans, Angèle Séguin dirige plusieurs projets artistiques, tant en Estrie que sur le territoire canadien, qu'en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud (Projet Monarques, Bongo Té, Tika?!, Comme un grand trou dans le ventre, Ayiti, Pawòl lapli ak lakansyèl, Les lanternes oubliées...). On lui doit le processus de création de la Grande Cueillette des Mots (GCM) qui la conduit à une signature dramaturgique singulière.

Nicolas Zemmour, chorégraphe, interprète, professeur de danse, fondateur et directeur général et artistique de Zemmourballet. Nicolas Zemmour fonde en 2019 ZemmourBallet et dirige plusieurs festivals : Servi au volant (2020), Amène ta chaise (2021) et Festival de Danse Contemporaine de Sherbrooke (2022). Désormais bien établi en danse à Sherbrooke, il est élu vice-président du Regroupement québécois de la danse et s'active dans divers projets de développement. Il signait plus récemment les oeuvres chorégraphiques Lemniscate (2021) et L'enfer d'un monde (2022).

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Estrie

Il a pour mission de contribuer à l'essor et à la reconnaissance des arts professionnels ainsi qu'à l'accès à la culture en Estrie.

Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l'Estrie regroupe et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs culturels issus de toutes disciplines artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire de l'Estrie. Souhaitant mobiliser l'ensemble des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôle-conseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv.

11 décembre 2023

