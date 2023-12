Plusgrade et AirAsia lancent le programme de surclassement « ZoneUp », élargissant les solutions de revenus auxiliaires dans la région Asie-Pacifique





Plusgrade et AirAsia lancent le programme « ZoneUp », permettant aux passagers de placer des offres pour des surclassements sur les vols AirAsia.

Le programme propose des surclassements pour des prestations haut de gamme telles que les lits horizontaux premium AirAsia, les sièges en zone silencieuse et les sièges chauds avec plus d'espace pour les jambes.

La collaboration reflète un engagement à améliorer les expériences de voyage dans la région Asie-Pacifique en offrant aux voyageurs plus de choix et de flexibilité.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Plusgrade , le fournisseur de premier plan de solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie mondiale du voyage, et AirAsia , le premier transporteur à faible coût d'Asie, sont fiers d'annoncer le lancement du programme « Zone Up ». Ce programme permet aux passagers d'améliorer leur expérience de voyage en plaçant des offres pour des surclassements sur les vols éligibles d'AirAsia, renforçant ainsi le partenariat de collaboration pluriannuelle et multi-produits établi et annoncé en février.

À partir de ce mois-ci, le programme « ZoneUp » d'AirAsia sera disponible sur tous les vols AirAsia Malaysia (AK) et AirAsia X (D7). Le programme permet aux passagers qui ont réservé des billets standard de placer des offres pour des surclassements haut de gamme, y compris les célèbres lits horizontaux premium AirAsia, les sièges en zone silencieuse et les sièges chauds avec plus d'espace pour les jambes. Cette collaboration avec Plusgrade permet à AirAsia d'offrir à plus de voyageurs l'accès à plus de confort et à des sièges améliorés, tout en bénéficiant d'économies importantes.

« Nous sommes ravis d'offrir notre programme signature de surclassement aux passagers d'AirAsia, en soulignant soulignant un engagement commun envers l'innovation et la création d'expériences de voyages mémorables», a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « Ensemble, nous créons de la valeur ajoutée pour les voyageurs tout en libérant tout le potentiel de croissance des revenus auxiliaires pour AirAsia. »

Les voyages dans la région Asie-Pacifique ont connu une croissance significative ces dernières années; les passagers cherchent de plus en plus de moyens d'améliorer leurs expériences de voyage. Le programme ZoneUp d'AirAsia répond à cette demande croissante en offrant aux passagers une chance d'améliorer leurs voyages en créant des souvenirs durables tout en bénéficiant d'économies importantes.Cette nouvelle fonctionnalité reflète l'engagement indéfectible d'AirAsia à améliorer l'expérience client, à garantir un plus grand choix et à ajouter une valeur substantielle aux voyageurs.

« AirAsia s'est toujours engagée à améliorer continuellement l'expérience client à chaque point de contact pour nos clients », a déclaré Mme Karen Chan, directrice commerciale du groupe AirAsia. « Le programme ZoneUp d'AirAsia témoigne de notre engagement à offrir de la valeur et des choix à nos clients. Nous sommes ravis de nous associer à Plusgrade pour rendre les surclassements haut de gamme plus accessibles et abordables en Asie du Sud-Est et au-delà. »

Ce partenariat illustre la mission de Plusgrade de mettre des produits innovants à la disposition des partenaires de voyage du monde entier. En associant la clientèle fidèle d'AirAsia à l'expertise de Plusgrade en matière d'optimisation des revenus auxiliaires, le programme ZoneUp est sur le point de redéfinir les expériences de voyage pour les passagers de la région Asie-Pacifique.

Pour plus d'informations concernant le programme ZoneUp d'AirAsia, rendez-vous sur le site https://upgrade.plusgrade.com/offer/AirAsia.

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de premier plan en matière de revenus auxiliaires. Plus de 200 compagnies aériennes, d'hôtellerie, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouveaux flux de revenus significatifs grâce à des expériences client incroyables. En tant que puissance en produits à revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus pour ses partenaires à travers sa plateforme, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009. Elle possède des bureaux dans le monde entier et son siège est à Montréal.

À propos d'AirAsia

AirAsia est la meilleure compagnie aérienne à faible coût au monde, desservant plus de 130 destinations dans la région et au-delà. Fondée en 2001, la compagnie aérienne a transporté près d'un milliard de passagers. Avec la reprise des voyages dans le monde entier, AirAsia a progressivement rétabli ses vols pour bon nombre de ses itinéraires populaires tout en en lançant de nouveaux. La vision et la mission d'AirAsia ont toujours été de servir les mal desservis. Tout au long de ses deux décennies de service, la compagnie aérienne a connecté les gens et les lieux, et a largement été reconnue pour avoir démocratisé le transport aérien abordable dans la région avec son désormais célèbre slogan « Maintenant, tout le monde peut voler ».

