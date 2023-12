Les dernières avancées de SOLiTHOR dans la technologie des batteries Tout Solide au lithium





SAINT-TROND, Belgique, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- SOLiTHOR, une société relativement nouvelle, a fait d'énormes progrès dans sa technologie de batteries au lithium à l'état solide de nouvelle génération. SOLiTHOR a développé une batterie au lithium entièrement solide, ce qui signifie qu'elle ne contient pas d'électrolyte liquide et permet d'utiliser une anode lithium-métal. Cette technologie diffère énormément de celle de ses concurrents prétendant fabriquer des piles à l'état solide mais qui, en réalité, fabriquent des piles semi-solides (avec ou sans lithium). Les prototypes de SOLiTHOR sont des batteries tout solide au lithium et rien d'autre.

La technologie de SOLiTHOR offre des propositions de valeur convaincantes en termes de performances, de densité énergétique/poids, de sécurité et de facilité de fabrication pour ses marchés cibles.

SOLiTHOR se concentre avant tout sur l'aviation, la mobilité aérienne urbaine et l'aérospatiale en fournissant une technologie unique de cellules de batteries au lithium rechargeables à l'état solide, qui constitue une avancée considérable par rapport à la technologie Li-ion et à d'autres technologies de batteries à l'état solide.

L'un des principaux défis des développeurs de batteries à l'état solide est de réduire l'épaisseur de l'électrolyte solide tout en conservant les propriétés électrochimiques et mécaniques de ce composant clé. En moins de dix-huit mois, SOLiTHOR a réussi à réduire l'épaisseur du composant électrolyte solide d'un facteur 18, atteignant une épaisseur de séparateur d'électrolyte solide de 35 µm (+/-5 µm).

Il s'agit d'une première étape cruciale dans la résolution des limitations du lithium-ion en obtenant une densité énergétique plus élevée (c'est-à-dire une plus grande autonomie et un poids plus faible) ainsi que des cellules intrinsèquement sûres et thermiquement stables répondant aux exigences strictes de l'industrie aéronautique en matière de sécurité.

Le PDG de SOLiTHOR, Huw Hampson-Jones, a déclaré que « SOLiTHOR est la pierre angulaire de l'établissement d'un centre d'excellence de classe mondiale, ici en Europe, pour le développement, la fabrication et la commercialisation de la technologie des cellules et des systèmes de batteries pour l'électrification complète des avions ».

En août dernier, SOLiTHOR a emménagé dans de nouveaux locaux ultramodernes de 3 000 mètres carrés à Saint-Trond, en Belgique. Ils disposent d'une salle sèche de 400 mètres carrés et d'un nouvel équipement de production de cellules en sachet, afin de commencer le développement et la fabrication de cellules de démonstration pour la validation de principe des avions et des navires électriques. Au niveau de la pile, SOLiTHOR a déjà atteint ~700 Wh/L, mais son objectif à court terme est de dépasser les 800 Wh/L. À ce jour, elle a atteint 245 Wh/kg avec un objectif à court terme de 327 Wh/kg pour la première génération.

Le nouveau centre de test international de SOLiTHOR, situé sur le site, est désormais ouvert à l'usage de ses clients et partenaires. Par exemple, SOLiTHOR a déjà mis au point de nouveaux mécanismes de test pour se conformer aux programmes de certification des vols aériens. Les tests de propriétés thermomécaniques réalisés sur place indiquent que le composant électrolyte à l'état solide de SOLiTHOR est capable de résister à des températures allant jusqu'à 120 °C sans se rétracter. Il s'agit d'un avantage majeur, car le séparateur doit assurer la séparation des électrodes positives et négatives dans toutes les conditions (températures) afin d'éviter un court-circuit de la cellule.

À long terme, SOLiTHOR tirera parti des mêmes avantages technologiques pour le marché maritime et développera une technologie de batterie tout solide rechargeable au lithium en vue d'un déploiement ultérieur sur deux autres marchés clés de l'électromobilité : les véhicules utilitaires moyens et lourds et les véhicules particuliers.

