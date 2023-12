Gurobi 11.0 propose une résolution globale des problèmes non linéaires, des améliorations de performance, un ajustement des paramètres distribué dynamiquement et des fonctionnalités pour les entreprises





Gurobi Optimization, LLC, l'entreprise de pointe en technologie d'intelligence décisionnelle, a annoncé aujourd'hui la sortie de Gurobi Optimizer 11.0. Cette avancée marque une étape significative dans la résolution des problèmes non linéaires du monde industriel avec Gurobi.

Avec Gurobi 11.0, les utilisateurs peuvent rapidement identifier des solutions précises et globalement optimales à des problèmes non linéaires complexes, dans des domaines tels que l'ingénierie chimique, le flux électrique et l'optimisation des prix. De plus, cette nouvelle version apporte une amélioration importante à l'outil d'ajustement des paramètres prisé de Gurobi, permettant aux équipes de partager leurs ressources entre plusieurs utilisateurs et tâches lors de l'ajustement.

Comme pour chaque version majeure de Gurobi, les utilisateurs bénéficieront d'une amélioration de la vitesse du solveur de Gurobi, leader sur le marché. Par rapport à Gurobi 10.0, la version 11.0 offre les améliorations suivantes en termes de performances :

Algorithme Accélération : Globale (> 1 sec.) Accélération : Sur les modèles complexes (> 100 sec.) MILP 8,6 % 12,4 % MIQP 12,8 % 22,8 % MIQCP convexe 9,2 % 18,2 % MIQCP non convexe 133,4 % (2,3 fois) 480,2 % (5,8 fois)

« Pour les problèmes non convexes, nous avons atteint plusieurs étapes clés, notamment la capacité de résoudre les MINLP à l'optimalité globale, et une accélération de 5,8 fois sur les MIQCP non convexes », a déclaré le Dr Tobias Achterberg, vice-président de la recherche et du développement chez Gurobi Optimization.

Nouveautés de Gurobi 11.0

Outre les améliorations de vitesse, Gurobi 11.0 comprend une gamme complète de nouvelles fonctionnalités, dont beaucoup sont basées spécifiquement sur les demandes des utilisateurs.

Gurobi Optimizer

Problèmes de programmation non linéaire en nombres entiers mixtes (MINLP) : Identifier rapidement des solutions précises et globalement optimales à des problèmes non linéaires complexes.

: Identifier rapidement des solutions précises et globalement optimales à des problèmes non linéaires complexes. Ajustement des paramètres distribué dynamiquement : Grâce à cette amélioration clé de l'outil d'optimisation prisé de Gurobi, les équipes peuvent désormais partager des ressources entre plusieurs utilisateurs et tâches lors de l'ajustement.

: Grâce à cette amélioration clé de l'outil d'optimisation prisé de Gurobi, les équipes peuvent désormais partager des ressources entre plusieurs utilisateurs et tâches lors de l'ajustement. Amélioration des contrôles de PL : Pour la PL, qu'elle soit déterministe ou non déterministe, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner précisément les algorithmes qui doivent être exécutés de manière concurrente.

: Pour la PL, qu'elle soit déterministe ou non déterministe, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner précisément les algorithmes qui doivent être exécutés de manière concurrente. Nouvelle option SolutionTarget : Un nouveau paramètre SolutionTarget permet aux utilisateurs qui n'ont pas besoin d'une base optimale d'obtenir des solutions plus rapides aux problèmes de PL.

Cluster Manager et Compute Server de Gurobi

Intégration SAML : Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'une gestion centralisée des accès utilisateurs et d'une authentification unique (SSO) grâce à l'intégration harmonieuse de Gurobi avec les systèmes de gestion d'identité basés sur SAML, en plus de la prise en charge existante du protocole LDAP.

: Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'une gestion centralisée des accès utilisateurs et d'une authentification unique (SSO) grâce à l'intégration harmonieuse de Gurobi avec les systèmes de gestion d'identité basés sur SAML, en plus de la prise en charge existante du protocole LDAP. Prise en charge de Cosmos DB : Gurobi prend désormais en charge de Microsoft® Azure® Cosmos DB®, en plus de la prise en charge existante de MongoDB® et d'Amazon® DocumentDB®, pour une plus grande flexibilité lors du déploiement de clusters de calcul.

: Gurobi prend désormais en charge de Microsoft® Azure® Cosmos DB®, en plus de la prise en charge existante de MongoDB® et d'Amazon® DocumentDB®, pour une plus grande flexibilité lors du déploiement de clusters de calcul. Amélioration de la convivialité : Le Cluster Manager de Gurobi offre une nouvelle interface et propose désormais des contrôles de sensibilité à la casse des noms d'utilisateur, un meilleur formatage des dates et la prise en charge des derniers en-têtes de sécurité HTTP.

: Le Cluster Manager de Gurobi offre une nouvelle interface et propose désormais des contrôles de sensibilité à la casse des noms d'utilisateur, un meilleur formatage des dates et la prise en charge des derniers en-têtes de sécurité HTTP. Respect des limites de temps et de mémoire : Compute Server de Gurobi inclut de nouveaux paramètres pour appliquer des limites de temps et de mémoire.

« Nos nouvelles capacités globales de résolution non linéaire auront un impact important pour les clients », explique Duke Perrucci, PDG de Gurobi. « Plutôt que de se contenter de solutions approximatives, les clients pourront rapidement identifier des solutions précises et globalement optimales. Cela peut se traduire par des économies de coûts importantes pour les organisations. »

Gurobi organisera un webinaire pour discuter de ces nouvelles fonctionnalités et de la manière dont les clients peuvent les mettre en pratique. Pour en savoir plus sur cet événement à venir, rendez-vous sur le site gurobi.com/events.

À propos de Gurobi Optimization

Grâce à la technologie d'intelligence décisionnelle de Gurobi, les clients peuvent prendre des décisions commerciales optimales en quelques secondes. De la planification des effectifs à l'optimisation du portefeuille en passant par la conception de la chaîne d'approvisionnement, Gurobi détermine votre solution optimale parmi des milliers de possibilités.

En tant que leader dans le domaine de l'intelligence décisionnelle, Gurobi propose un logiciel complet et facile à intégrer, ainsi qu'une assistance de premier ordre, avec un taux de satisfaction de la clientèle de 98 %, le meilleur du secteur.

Fondée en 2008, Gurobi est présente sur le continent américain, en Europe et en Asie. Plus de 2 500 clients internationaux dans plus de 40 secteurs d'activité utilisent Gurobi, dont SAP, Air France et la National Football League, ainsi que plus de 80 % des plus grandes entreprises du monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.gurobi.com/ ou appelez-le +1 713 871 9341.

