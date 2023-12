Lancement du Lin-Gang Equity Cluster lors de l'édition 2023 de la Conférence du lac Dishui sur la finance émergente





Des acteurs financiers de premier plan se sont rassemblés pour élaborer des stratégies visant à renforcer la solidité financière lors du sommet consacré à la finance émergente.

SHANGHAI, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La Conférence du lac Dishui sur la finance émergente a ouvert ses portes le 8 décembre 2023 au Lingang Center à Shanghai. Chen Jinshan, membre du Comité permanent du conseil municipal du PCC, secrétaire du Comité de travail du Parti et directeur du Comité de gestion de la zone spéciale de Lin-Gang, a assisté à l'événement.

En octobre, la Conférence centrale sur les activités financières de la Chine a présenté un programme visant à faire du pays une locomotive financière et axé sur des solutions financières hautement technologiques, respectueuses de l'environnement, inclusives, favorables aux régimes de retraite et entièrement numériques, tout en mettant l'accent sur une ouverture accrue. Durant sa visite à Shanghai, le président Xi Jinping rappelé l'objectif premier de la ville, tel que mandaté par le Comité central, de se transformer rapidement en un centre pour le commerce, la finance, le transport maritime et l'innovation technologique. Dans cette optique, Shanghai consolide ses institutions et infrastructures financières et promeut la transparence financière. L'initiative comprend des efforts dans la région de Lin-Gang pour la réalisation de tests de résistance, l'élargissement des cadres réglementaires et de gouvernance, et le renforcement des normes en matière de commerce et d'investissements transfrontaliers.

En tant que région organisatrice, la zone spéciale de Lin-Gang a apporté une signification supplémentaire à la Conférence du lac Dishui sur la finance émergente. La conférence vise à tirer parti des modèles financiers pionniers de la région et à établir une plateforme plus pratique et plus efficace pour la coopération au sein du secteur financier émergent, en renforçant la position internationale de Shanghai en tant que plaque tournante financière et en poursuivant les objectifs financiers du pays.

La conférence a débuté sous les meilleurs auspices avec le rassemblement de géants du secteur pour un discours d'ouverture captivant, trois tables rondes, une série de séminaires et une exposition thématique présentant les tendances émergentes dans le secteur de la finance à Lin-Gang. Les 50 sessions de l'événement, axées sur la portée internationale, la diversité, le professionnalisme, la praticité et l'influence, ont servi de plateforme pour engager le dialogue entre les institutions financières, les zones économiques spéciales et le secteur privé.

Le Lin-Gang Special Area Equity Investment Cluster a été officiellement lancé lors de l'inauguration. Dirigé par les autorités municipales et le Comité du Parti, Lin-Gang se concentre sur le soutien à l'économie réelle, priorisant l'innovation technologique et l'avancement des activités sectorielles. La zone cible l'investissement dans de petites startups à fort potentiel et propose des financements à différentes étapes de développement. Les politiques de collecte de fonds, d'investissement, de gestion et de sortie sont conçues pour une optimisation supplémentaire visant à attirer davantage de sociétés d'investissement à Shanghai et à stimuler la croissance à long terme de Lin-Gang.

Lors de la conférence, Yuan Guohua, secrétaire adjoint du Comité de travail du PCC de la zone spéciale de Lin-Gang, secrétaire du Comité du PCC et président de Lingang Group, a présenté l'initiative « Vision et actions de la finance émergente à Lin-Gang pour stimuler la puissance financière de la Chine ». Le rapport sur le développement de la finance émergente a également été présenté.

La séance d'ouverture a réuni six experts et universitaires de premier plan, dont l'économiste en chef de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, Erik Bergolf, et l'ancien vice-président du Fonds monétaire international, John Lipsky. La session a mis en lumière leur expertise collective et leurs idées en économie.

Pour mettre sur pied une puissance financière et favoriser un développement financier avancé, la zone spéciale de Lin-Gang donne la priorité à des réformes globales et à une transparence accrue grâce à l'élaboration d'une plateforme de communication et d'échange axée sur les secteurs financiers émergents. En collaboration avec les services financiers, les banques, les courtiers et les assureurs, elle prévoit d'organiser une série d'événements pour le partage des ressources. L'objectif est de faire progresser les réformes structurelles du côté de l'offre financière et de développer un écosystème financier moderne. Un objectif clé est de positionner la Dishui Lake Financial Bay comme catalyseur de l'ouverture et de l'innovation financières. L'initiative contribuera de manière significative au statut de Shanghai en tant que hub financier international et au développement de la zone spéciale de Lin-Gang, renforçant encore le concept de « Lac Dishui, carrefour financier mondial ».

