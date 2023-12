AVIS AU PUBLIC - Fermetures de voie en alternance sur la traverse des Chaudières

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, ont rencontré plusieurs élus locaux lors d'une mêlée de presse qui visait à annoncer le...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des fermetures de voie en alternance sur le pont Union et le pont-jetée de Hull de la traverse des Chaudières aux fins de travaux de réparation...