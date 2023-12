Le ministre des Finances annonce la publication des Comptes publics 2022?2023 du gouvernement





QUÉBEC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, annonce aujourd'hui la publication des comptes publics du gouvernement pour l'année financière 2022?2023.

Les états financiers consolidés du gouvernement pour l'année financière terminée le 31 mars 2023 présentent un déficit annuel de 3 002 millions de dollars. Par ailleurs, pour une troisième année consécutive, la vérificatrice générale du Québec a émis une opinion sans réserve sur les états financiers consolidés, ce qui témoigne de la transparence du gouvernement.

Les résultats de 2022-2023 affichent à la fois une hausse des revenus fiscaux par rapport à 2021-2022, en raison de la reprise de l'emploi, de la croissance des salaires et d'une inflation plus forte que prévu, et une augmentation des dépenses, notamment liée à la mise en place du Bouclier anti-inflation, une initiative ayant l'objectif d'aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie.

Le solde budgétaire pour l'année financière terminée le 31 mars 2023 est déficitaire de 5 635 millions de dollars, après la prise en compte de l'affectation d'une somme de 3 082 millions de dollars au Fonds des générations et de l'utilisation du solde de la réserve de stabilisation de 449 millions de dollars.

Conformément aux dispositions de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), les comptes publics seront déposés à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la prochaine session parlementaire, à l'hiver 2024.

« L'activité économique du Québec évoluait dans un contexte d'incertitude en 2022-2023, mais la gestion responsable et prudente des finances publiques a permis le maintien de la trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Les Comptes publics 2022-2023 peuvent être consultés sur le site Web du ministère des Finances, au www.finances.gouv.qc.ca.

