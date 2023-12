La FJC lance la Bourse FJC-Narcity pour les Créatrices et Créateurs d'Actualités





TORONTO, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) lance la nouvelle Bourse FJC-Narcity pour les Créatrices et Créateurs d'Actualités en partenariat avec Narcity Media Group, qui vise à favoriser la croissance des talents émergents en narration vidéo.

Elle bénéficie du soutien de YouTube Canada et l'Initiative Google News.

Cette bourse de six semaines, offerte à six créatrices ou créateurs émergents d'actualités en vidéo, offrira une formation complète et un mentorat de la part des rédacteurs en chef et des journalistes de Narcity Media, en mettant l'accent sur la création d'infos locales captivantes en vidéo, destinées à être publiées sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de la créatrice / du créateur, ainsi que ceux de Narcity.

« À la FJC, nous sommes très sensibles au rôle essentiel que jouent les créateurs d'actualités locales dans le façonnement de notre paysage médiatique », déclare Natalie Turvey, Présidente et directrice générale de la FJC. « Nous sommes ravis de collaborer avec Narcity, YouTube et l'initiative Google News pour offrir cette occasion passionnante aux futurs créateurs de contenu du Canada, favorisant ainsi la croissance du journalisme vidéo local. »

En plus d'une précieuse formation sur la création de contenu vidéo probant, les boursiers recevront une bourse de 5 500 $.

« L'écosystème canadien de l'information n'a jamais été aussi fragile », souligne Chuck Lapoint, le PDG de Narcity Media Group. « En tant que chef de file des médias locaux canadiens, nous estimons qu'il nous incombe de favoriser la réussite de la future génération de journalistes. Nous considérons que la FJC et YouTube sont les partenaires idéaux pour cette initiative, et nous avons hâte de la mettre en oeuvre ! »

« Favoriser le développement et la croissance de la prochaine génération de créatrices et de créateurs canadiens d'informations est un axe important pour YouTube Canada », explique Stephanie Wilson Chapin, Responsable des partenariats d'info, sportifs et de télévision pour YouTube Canada. « Nous nous sommes engagés à réduire les barrières à l'entrée pour les narrateurs canadiens, et à favoriser leur croissance et leur capacité d'atteindre de nouveaux publics. Ce programme fournira aux journalistes talentueux les moyens de perfectionner leur métier en cette ère de narration multiplateforme et multiformat. »

La date limite pour poser les candidatures pour cette bourse et pour les autres bourses est le 26 janvier 2024.

Consultez les détails de la bourse et le dossier de candidature en ligne.



Les boursiers de 2024 seront honorés lors de la cérémonie de remise des prix de la FJC le 12 juin à l'hôtel Fairmont Royal York à Toronto.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Fondation pour le journalisme canadien.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien a comme mission de promouvoir, de célébrer et de faciliter l'excellence en journalisme. La fondation organise un prestigieux programme annuel de prix et de bourses, dont l'un des temps forts est un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Grâce à la série de conférences mensuelles « J-Talks », la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis persistants que connaissent les médias à l'ère numérique. La Fondation favorise également les possibilités d'éducation, de formation et de recherche en journalisme.

À propos de Narcity Media Group

Narcity Media Group est l'un des principaux éditeurs de médias numériques pour les milléniaux en Amérique du Nord. Nous détenons et exploitons les plateformes Narcity.com et MTLBlog.com. Couvrant tout, des flashs info de dernière minute aux listes de voyages de rêve originales, notre vaste réseau de créateurs de contenu s'étend d'un océan à l'autre dans le seul but de créer du contenu qui interpelle notre public local et qui crée des expériences mémorables. Fondée en 2013, Narcity Media possède des bureaux à Montréal et à Toronto et exerce ses activités à distance dans plus de 24 marchés locaux en Amérique du Nord.

Liens associés

http://www.FJC-fjc.ca

À propos de YouTube

La mission de YouTube est de donner à chacune et à chacun une voix, et de leur montrer le monde. Lancé en mai 2005, YouTube permet à des milliards de personnes de découvrir, de regarder et de partager des contenus vidéos d'origine. La plate-forme fournit un forum qui permet de communiquer, d'informer et d'inspirer les autres à travers le monde. Selon Oxford Economics, l'écosystème créatif de YouTube a contribué à hauteur de 2 milliards de dollars canadiens au PIB du Canada en 2022 et a soutenu plus de 35 000 emplois équivalents temps plein (ETP) au Canada.

À propos de la Google News Initiative

La Google News Initiative offre aux journalistes et aux éditeurs de toutes tailles une gamme de ressources, de produits, d'expertise numérique et de solutions collaboratives qui stimulent le progrès dans l'industrie de l'information. Nos partenariats soutiennent l'avancement d'un journalisme de qualité et aident les éditeurs à construire des modèles d'affaires plus robustes et plus durables. À cette fin, nous travaillons aux côtés des salles de rédaction, des jeunes pousses de l'actualité, des chercheurs et des producteurs de contenu du monde entier pour bâtir un écosystème d'information plus durable, diversifié et innovant - afin que tout le monde, partout dans le monde, ait accès à des informations fiables. Pour en savoir plus sur notre travail, nos outils journalistiques, les enjeux en matière d'innovation et nos possibilités de financement, rendez-vous sur : newsinitiative.withgoogle.com

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

11 décembre 2023 à 13:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :