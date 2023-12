Le prix international de l'égalité des sexes décerné par la Finlande récompense l'action humanitaire menée auprès des femmes afghanes





Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a remis le prix de 300 000 euros à Mahbouba Seraj, directrice générale du Centre de développement des compétences des femmes afghanes à Tampere, en Finlande, le 11 décembre 2023.

« La Finlande fait preuve d'un fort soutien à l'égalité des sexes et aux droits des femmes en Afghanistan depuis 20 ans. Aujourd'hui encore, nous continuons à apporter ce soutien important aussi largement que possible dans la situation actuelle. La Finlande n'oubliera pas les femmes afghanes », indique le Premier ministre Petteri Orpo.

« Le Centre de développement des compétences des femmes afghanes mène un travail essentiel pour défendre les droits des femmes et l'égalité des sexes. La situation en Afghanistan est extrêmement difficile, en particulier pour les femmes et les organisations qui défendent leurs droits, ce qui souligne encore davantage l'importance du travail accompli par la lauréate de cette année et le courage que ce travail exige », indique la ministre de la sécurité sociale, Sanni Grahn-Laasonen.

L'organisation offre aux femmes afghanes des formations et les aide à développer leurs compétences et à s'émanciper économiquement. L'organisation opère dans huit provinces du pays. Elle collabore avec l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), et l'objectif de cette coopération est avant tout d'assurer la protection des femmes et des familles en danger. Les femmes ont par exemple la possibilité d'amener leurs enfants pour un examen médical ou de passer du temps avec eux dans de petits centres familiaux. Dans ces centres, l'organisation fournit également aux femmes de la nourriture, des produits d'hygiène et de l'argent.

« On estime qu'après plus de 40 ans de guerre, il y a entre 3,5 et 4 millions de femmes veuves dans ce pays. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, elles ne peuvent plus aller travailler ou gagner leur vie, sauf de façon très limitée. Nous essayons de faire comprendre aux talibans que ces femmes sont les seuls soutiens de famille, qu'il est nécessaire qu'elles travaillent et qu'elles doivent pouvoir sortir de chez elles », indique Mahbouba Seraj.

Près de 500 candidatures au prix ont été soumises dans le monde entier. Le lauréat du prix a été choisi sur la base de la proposition d'un jury international, présidé par Saara-Sofia Sirén, présidente du Conseil national des femmes de Finlande. Le jury comprenait également la militante des droits de l'homme Zarifa Ghafari, l'actrice Krista Kosonen, le présentateur de journaux télévisés Richard Lui, la cofondatrice et présidente de GWL Voices Susana Malcorra et le président du conseil d'administration du CMI ? Martti Ahtisaari Peace Foundation, Alexander Stubb.

Lisez l'interview de Mahbouba Seraji :

https://igep.fi/en/-/award-winning-human-rights-defender-mahbouba-seraj-does-not-bend-in-the-face-of-violence

Le Prix international de l'égalité des sexes 2023 a été décerné à Tampere | www.tampere.fi

11 décembre 2023 à 13:30

