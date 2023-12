Assemblée générale annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) annonce que son assemblée générale annuelle des actionnaires se déroulera le lundi 18 décembre 2023 à 10h00 am (heure normale de l'Est), à la fois en personne au 1400 rue Marie-Victorin, bureau 210, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) ainsi qu'au moyen d'un webinaire en direct.



Les actionnaires de la société sont invité(e)s à s'inscrire à l'avance au webinaire à l'adresse suivante :

http://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UWKuDjnGSBytMISm3j5Rzg

Le déroulement de l'assemblée se fera en français et sera suivie d'une présentation du président en anglais. Une période de questions aura ensuite lieu dans les deux langues.

L'assemblée sera l'occasion de faire le point sur les étapes accomplies de la dernière année et de présenter les développements à venir pour la compagnie.

En espérant vous y voir nombreux,

Le conseil d'administration de Sirios

Dominique Doucet, ing., président

Tél. : 450-482-0603

[email protected]

site web : www.sirios.com

