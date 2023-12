AVIS AUX MÉDIAS - Remise du Prix Droits et Libertés 2023 sous le thème « Migrations : tisser des liens, bâtir des ponts »





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse annonce la remise du Prix Droits et Libertés 2023 lors d'une cérémonie qui se tiendra le mercredi 13 décembre. Cette distinction récompensera une initiative exemplaire en matière d'accueil, d'intégration, d'inclusion et de participation des personnes immigrantes. De plus, elle mettra en lumière ces actions promouvant le vivre-ensemble et un discours positif autour de l'immigration, soulignant ainsi les contributions significatives des personnes issues de l'immigration à la société québécoise.

Au cours de la soirée, le Prix Droits et Libertés, ainsi que le Prix Coup de coeur du public seront attribués à l'une des trois initiatives finalistes suivantes :

Le projet Chercher le printemps, ?du Carrefour de ressources en interculturel (CRIC)

?du Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) Le documentaire Essentiels, de Sonia Djelidi , Sarah Champagne , Ky Vy Le Duc et Picbois Productions,

de , , Ky Vy Le Duc et Picbois Productions, La mobilisation pour l'accès à la santé de tous les enfants au Québec, de l'ONG Médecins du Monde

Une mention spéciale du jury sera attribuée au projet DICI intergénérations, du Centre SCAMA à Laval.

Date : Mercredi, 13 décembre 2023



Heure : La cérémonie débute à 18h

Possibilités de photos et d'entrevues vers 19h30



Lieu : Écomusée du fier monde 2050 rue Atateken, Montréal Québec H2L 3L8.

Le Prix Droits et Libertés

Depuis 1988, le Prix Droits et Libertés (PDL) est décerné annuellement par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à des personnes, des organismes ou des institutions, afin de souligner leur engagement et leur contribution exemplaire en matière de défense des droits et libertés de la personne au Québec.

Pour en savoir plus sur le Prix Droits et Libertés : www.cdpdj.qc.ca/pdl

Source :

Halimatou Bah

Conseillère en communication

438 867-4074

[email protected]

11 décembre 2023 à 12:19

