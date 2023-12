Des mesures pour stimuler la construction résidentielle et une cible de 20 % de logements locatifs à but non lucratif sur le territoire : la Ville de Longueuil présente sa nouvelle Stratégie d'habitation





LONGUEUIL, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Au terme de plusieurs mois de réflexion et de préparation, la mairesse Catherine Fournier est fière de présenter la nouvelle Stratégie d'habitation de la Ville de Longueuil.

En août 2022, la rencontre des principaux acteurs de l'écosystème de l'habitation québécois dans le cadre du Sommet de l'habitation, coorganisé par les villes de Longueuil et de Laval, constituait une avancée déterminante vers une compréhension commune des grands enjeux de la crise d'(in)abordabilité de l'habitation au Québec. Depuis, la concertation des acteurs de l'habitation lors des nombreux panels, colloques et événements a alimenté la réflexion sur les rôles et responsabilités de chacun dans la résolution de cette crise complexe.

« La présentation de notre Stratégie d'habitation marque aujourd'hui un tournant décisif pour Longueuil. Nous avons écouté, réfléchi et agi avec détermination pour répondre aux besoins impérieux en matière de logement pour notre population. Cette stratégie est le fruit d'une année de concertation et d'innovation, visant à créer des solutions durables pour sortir de la spirale de l'inabordabilité. Notre objectif est clair : transformer Longueuil en un modèle de diversité résidentielle et abordable, où chaque citoyenne et chaque citoyen peut être logé dans un environnement sain et sécuritaire. Nous contribuons ainsi à bâtir une communauté plus juste et inclusive, où l'habitation de qualité n'est pas un luxe, mais un droit fondamental », a partagé la mairesse Catherine Fournier.

À terme, la Ville vise l'atteinte d'un seuil de 20 % de logements locatifs à but non lucratif sur son territoire. Cet objectif ambitieux, partagé par de nombreux acteurs du secteur de l'habitation, vise à offrir un logement abordable au premier quintile de la population, soit la part de ménages locataires qui, selon le recensement canadien, ne peuvent se trouver un logement acceptable sur le marché privé présentement. Accroître l'accès au logement à but non lucratif permettra de diminuer la pression à la fois sur le parc de logements sociaux que sur le marché privé, en offrant plus de mobilité résidentielle sur l'ensemble du continuum de l'habitation.

« Dans le contexte actuel, où l'on constate un déficit d'offre par rapport à la demande sur l'ensemble du continuum de l'habitation, on estime également que pour chaque nouveau logement social ou communautaire construit dans la grande région de Montréal entre 2016 et 2021, 17 loyers abordables existants ont malheureusement été perdus, en raison d'augmentations de loyer importantes, de rénovictions ou de changements de vocation. Pour pallier cette situation à Longueuil, l'acquisition de logements abordables existants pour leur mise hors marché par des organismes à but non lucratif représente la méthode la plus structurante pour accélérer la part de logements à but non lucratif » a ajouté Catherine Fournier.

En assurant une bonne intégration dans le milieu déjà bâti, la Ville s'engage par ailleurs à inciter et accélérer les mises en chantier résidentielles sur l'ensemble du territoire, en conformité avec nos engagements en matière de protection et de conservation des milieux naturels, hydriques et agricoles. Le développement des nouveaux logements sera donc réalisé à l'intérieur du périmètre urbain municipal, c'est-à-dire en densifiant les secteurs déjà construits, mais présentement sous-utilisés.

« Je tiens à remercier chaleureusement les nombreux partenaires et acteurs du secteur de l'habitation, les promoteurs, tant privés que communautaires, les représentants du milieu de la construction, les représentants du secteur communautaire et d'aide aux locataires ainsi que les trois paliers de gouvernement qui ont levé la main pour participer à cette démarche concertée à un moment ou un autre, de même que notre équipe de l'aménagement et de l'urbanisme et de son directeur, Eric Boutet, pour leur grande mobilisation. L'habitation nécessite des réponses collectives dans le cadre d'une responsabilité partagée et cet exercice démontre clairement que nous en sommes capables. Nous nous mettons dorénavant au travail pour assurer sa mise en oeuvre » a conclu la mairesse Catherine Fournier.

Le déploiement de la Stratégie d'habitation se fera en 2024, notamment par le biais de l'adoption d'un règlement novateur visant à assurer une offre de logements récurrente, abordable et de qualité pour l'ensemble des ménages de Longueuil.

La Stratégie d'habitation est disponible en ligne au lien suivant : https://longueuil.quebec/habitation

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

11 décembre 2023 à 11:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :