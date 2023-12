APPEL À CANDIDATURES : LES PRIX ET BOURSES FJC





TORONTO, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Pour rendre hommage au travail exceptionnel des journalistes et des entreprises de presse de tout le pays et offrir à des journalistes émergent.e.s au talent prometteur des opportunités de développement professionnel, la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) sollicite dès maintenant les inscriptions pour ses Prix et Bourses FJC . La date limite pour toute candidature est le 26 janvier 2024.

« Chaque année, les prix de la FJC mettent en lumière l'excellent journalisme produit par les grandes et les petites organisations médiatiques à travers le pays, malgré les bouleversements continus dans les médias, » explique Chris Waddell, président du comité des prix de la FJC. « La FJC continue également d'offrir des possibilités d'apprentissage aux jeunes journalistes, et cette année elle est heureuse d'élargir son programme de bourses avec les bourses FJC-Narcity pour Créatrices / Créateurs d'Actualités, aidant ainsi à bâtir l'avenir des infos locales en vidéo au Canada. »

Les prix ouverts aux inscriptions sont :

La bourse pour les étudiants en journalisme PANDC de la FJC

La bourse annuelle de 5 000 $ est financée par la société de communication Media Profile, basée à Toronto, qui soutient la FJC depuis longtemps.

La bourse est offerte à un étudiant PANDC en dernière année d'un programme canadien de journalisme de premier cycle. Il est conçu pour soutenir les étudiants qui ont fait preuve d'un engagement fort envers la communauté PANDC et d'un engagement envers des normes journalistiques élevées.

Découvrez ici les détails de ce prix.

*NOUVEAU* Bourse FJC-Narcity pour Créatrices / Créateurs d'Actualités

Cette NOUVELLE bourse de six semaines est conçue pour fournir aux créatrices et aux créateurs d'actualités en herbe une formation complète et un mentorat des rédacteurs en chef et des journalistes de Narcity Media. Cette formation sera concentrée sur la création d'infos locales captivantes en vidéo, destinées à être publiées sur les réseaux sociaux de la créatrice / du créateur, ainsi que ceux de Narcity. Cette bourse est conçue pour favoriser la croissance des talents émergents en narration vidéo. Les boursiers recevront également une précieuse formation sur la création de contenu vidéo probant dispensée par l'équipe Actualité de YouTube Canada, ainsi qu'une bourse de 5 500 $.

Découvrez ici les détails de ce prix.

Programme de bourse FJC pour le journalisme Noir

Par ses cinq bourses individuelles, ce programme vise à amplifier les voix Noires, augmenter la couverture médiatique des questions Noires et participer au développement des leaders des médias de demain, notamment en offrant des opportunités uniques aux journalistes Noir.e.s en début de carrière (moins de cinq ans d'expérience) : un stage d'une durée de six mois à CBC/Radio-Canada, en anglais ou en français, ou dans les salles de nouvelles de CTV News à travers le pays ou encore à l'Investigative Journalism Bureau de l'université de Toronto.

Les cinq bourses sont :

La bourse FJC-CBC/Radio-Canada pour le journalisme Noir?;

La bourse FJC-CBC/Radio-Canada pour le journalisme des femmes Noires?;

La bourse FJC-CTV News pour le journalisme Noir?;

La bourse pour le journalisme d'investigation Noir; et

*NOUVEAU* La bourse FJC-Globe and Mail pour le journalisme économique Noir.

Découvrez ic i les détails de ces bourses.

Le Prix FJC du reportage sur les solutions climatiques

Ce prix comporte une bourse de 10?000 $ en argent et récompense l'excellence d'un reportage sur ce qui est entrepris au Canada et ailleurs pour contrer l'impact et la menace des bouleversements climatiques, identifier les politiques, les pratiques et les personnes qui pourraient éventuellement être parties prenantes de la solution de cette crise mondiale. Merci à notre commanditaire Intact Financial Corporation.

Découvrez ici les détails de ce prix.

Le Prix FJC Jackman, pour l'excellence en journalisme

Ce prix est décerné à une entreprise de presse canadienne dont le journalisme a généré des changements profonds et positifs dans la communauté desservie. Il y a deux catégories de récipiendaires, les petites et grandes entreprises de presse.

Découvrez ici les détails de ce prix.

Le Prix FJC pour l'ensemble de sa carrière

Ce prix rend hommage à une personne pour sa contribution exceptionnelle au journalisme canadien tout au long de sa carrière. Toutes les catégories de journalisme peuvent être mises en candidatures.

Découvrez ici les détails de ce prix.

Le Prix Landsberg

En partenariat avec la Fondation canadienne des femmes, ce prix d'une hauteur de 5?000 $ récompense le travail exceptionnel d'un ou d'une journaliste pour sa recherche, son analyse et son écriture du point de vue du genre sur la question de l'égalité des femmes.

Découvrez ici les détails de ce prix.

Le Prix du photojournalisme climatique FJC-Edward Burtynsky

Ce nouveau prix célèbre la photographie climatique provocatrice, percutante et inspirante du monde entier à travers des images qui permettent de mieux comprendre les causes et les effets de la crise climatique. Ce prix a été rendu possible grâce au généreux soutien de Sony Canada, de Marci McDonald, de Clair Balfour et de Lisa Balfour Bowen qui nous tenons à remercier.

Découvrez ici les détails de ce prix.

Bourse FJC - CBC pour le journalisme autochtone

Trois journalistes débutant.e.s des Premières Nations auront la chance d'approfondir les sujets qui leur tiennent à coeur avec ce stage d'un mois au sein de la CBC News Indigenous Unit à Winnipeg doté d'une bourse de 10 ?000 $ de la FJC. Merci à Sobeys Inc. pour son généreux soutien.

Découvrez ici les détails de ce prix.

Le Prix Tom Hanson de photojournalisme

Ce prix offre à un ou une photojournaliste un stage rémunéré de six semaines à l'agence La Presse canadienne. Une occasion rêvée de travailler dans un environnement dynamique et de gagner une visibilité nationale. Merci au généreux soutien de Sony.

Découvrez ici les détails de ce prix.

Les récipiendaires de ces prix seront annoncés lors de la cérémonie de remise des Prix et Bourses FJC en juin 2024.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Créée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, célèbre et favorise l'excellence en journalisme. La Fondation organise annuellement une prestigieuse soirée de remise de prix et de bourses au cours d'un gala de l'industrie où les chefs de file de l'information, les journalistes et les entreprises canadiennes se réunissent pour honorer les accomplissements journalistiques exceptionnels et souligner la valeur du journalisme professionnel. Par des conférences mensuelles, J-Talks, le FJC stimule le dialogue entre journalistes, gens d'affaires, enseignant.e.s et étudiant.e.s. sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis que posent aujourd'hui l'ère numérique. La Fondation assure également la promotion de l'éducation journalistique, du perfectionnement et de la recherche.

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

11 décembre 2023

