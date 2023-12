Ratification de la nouvelle convention collective de 114 magasins Food Basics





TORONTO, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Food Basics, une filiale de METRO Inc. (TSX: MRU), est heureuse d'annoncer que ses employés syndiqués de 114 établissements Food Basics en Ontario ont ratifié une nouvelle convention collective de cinq ans, qui prévoit des augmentations de salaire ainsi que des améliorations aux avantages sociaux pour tous les employés, y compris les employés à temps partiel.

« Nous sommes heureux d'être parvenus à un résultat juste et équitable qui nous permet de continuer de rencontrer les besoins de nos clients, de nos employés et de notre entreprise », a déclaré Paul Bravi, vice-président principal de Food Basics.

À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

11 décembre 2023 à 09:34

