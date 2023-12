L'OCRE lance une enquête visant Guess?? Canada Corp.





OTTAWA, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une enquête sur des allégations de travail forcé des Ouïghours dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise canadienne de vêtements Guess?? Canada Corporation (Guess? Canada).



La décision de l'ombudsman Sheri Meyerhoffer de lancer une enquête basée sur une recherche indépendante de faits fait suite à la publication, aujourd'hui, du rapport d'évaluation initiale.

Le rapport présente en détail les allégations selon lesquelles Guess?? Canada a des relations d'approvisionnement avec trois entreprises chinoises, qui, selon des rapports indépendants, bénéficient ou ont recours au travail forcé des Ouïghours. Guess? Canada rejette ces allégations. L'entreprise affirme que l'OCRE ne fournit pas de preuves crédibles et que les entreprises chinoises identifiées dans les rapports ne figurent pas sur sa liste de fournisseurs. Guess? Canada a également émis des réserves quant à la juridiction de l'OCRE, en soutenant qu'elle n'opère pas «?à l'étranger?» et qu'elle a fourni toute l'information nécessaire. L'entreprise a réitéré son engagement à éliminer le recours au travail forcé dans ses chaînes d'approvisionnement.

«?La réponse de Guess?? Canada ne tient pas compte de la complexité de la chaîne d'approvisionnement du secteur du vêtement?», a déclaré Mme Meyerhoffer. «?Bien que Guess?? Canada ait fourni des renseignements sur ses politiques en matière de diligence raisonnable, elle n'a pas répondu à la plainte déposée contre elle. C'est pourquoi nous procéderons à une enquête basée sur la recherche indépendante des faits.?»

Guess? Canada a toujours la possibilité de fournir des renseignements complémentaires dans le cadre de l'enquête. À la discrétion de l'ombudsman et avec l'accord des parties, l'OCRE peut faciliter la médiation à n'importe quelle étape du processus.

Ce rapport d'évaluation initiale est le dixième rapport de ce genre publié par l'OCRE et il s'agit de la neuvième enquête lancée par l'OCRE à la suite des allégations portées par une coalition de 28 organisations de la société civile concernant le travail forcé de Ouïghours dans les chaînes d'approvisionnement et les opérations d'entreprises canadiennes.

