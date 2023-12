Que vivent les enfants avant de faire leur entrée à la maternelle?





QUÉBEC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - L'Institut de la statistique du Québec diffuse aujourd'hui le rapport de l'Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle, au cours de laquelle des informations ont été recueillies auprès des parents d'environ 14 900 enfants inscrits à la maternelle 5 ans en 2021-2022. Le rapport fournit des données provinciales et régionales sur le parcours préscolaire des enfants de même que sur le contexte dans lequel ils grandissent.

Portrait de la fréquentation des services de garde

La très grande majorité des enfants de maternelle 5 ans (93 %) ont fréquenté un service de garde à un moment ou à un autre avant d'entrer à l'école. Parmi ceux qui ont été gardés, la moitié a commencé à fréquenter un service de garde avant son premier anniversaire.

Figure

Les enfants qui sont entrés en service de garde entre 0 et 11 mois sont proportionnellement plus nombreux parmi ceux :

nés au Québec;

vivant dans une famille où le plus haut diplôme obtenu par un parent est un diplôme de niveau collégial;

vivant dans un ménage à revenu moyen-élevé ou élevé.

Près de la moitié des enfants gardés ont fréquenté un seul milieu de garde (47 %), 35 % en ont fréquenté deux et 17 %, trois ou plus.

Un enfant de maternelle 5 ans sur sept a fréquenté la maternelle 4 ans

Environ 23 % des enfants inscrits à la maternelle 5 ans en 2021-2022 ont participé à l'un des programmes préscolaires publics l'année précédente : 14 % ont fréquenté la maternelle 4 ans (à temps plein ou à mi-temps) et 9 % ont participé au programme Passe-Partout.

La proportion d'enfants ayant fréquenté la maternelle 4 ans est plus élevée, notamment, chez les enfants :

nés à l'extérieur du Québec;

dont les parents (ou le parent seul) n'ont aucun diplôme;

qui vivent dans un ménage à faible revenu;

qui n'ont pas fréquenté de service de garde.

Le passage vers la maternelle 5 ans : plus difficile pour certains enfants que pour d'autres

La grande majorité des enfants (94 %) ont vécu leur passage à la maternelle 5 ans sans difficulté ou avec quelques difficultés plutôt mineures, alors que 6 % ont vécu plusieurs difficultés ou des difficultés importantes. On trouve une proportion plus élevée d'enfants ayant vécu des difficultés importantes, entre autres, chez les garçons, les enfants dont les parents (ou le parent seul) n'ont aucun diplôme et chez ceux qui ont au moins un trouble du développement ou un problème de santé détecté.

Activité physique, écrans, sommeil et milieu de vie

L'enquête a aussi permis de brosser un portrait des habitudes de vie et du milieu de vie des enfants à la maternelle 5 ans, qui révèle que :

plus de la moitié des enfants de maternelle 5 ans sont peu ou pas actifs. Les enfants « actifs » (21 %) sont, notamment, plus susceptibles d'être des garçons et des enfants nés au Canada ;

; 16 % passent en moyenne deux heures et plus par jour devant un écran;

88 % dorment en moyenne 9 heures ou plus, mais moins de 12 heures par jour;

36 % ont essayé de lire ou de feuilleter des livres par eux-mêmes tous les jours durant l'année précédant leur entrée à la maternelle 5 ans;

53 % n'ont jamais déménagé;

11 % vivent dans un logement qui présente au moins une forme de nuisance (moisissures, odeurs, problèmes d'insectes ou de rongeurs).

En plus de présenter un portrait du parcours préscolaire des enfants, le rapport permet de cerner certains facteurs associés à la vulnérabilité des enfants de maternelle 5 ans dans différents domaines de leur développement.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

