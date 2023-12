Le président-directeur général de Caseware figure parmi les 100 personnes les plus influentes dans le domaine de la comptabilité, selon Accounting Today





Cette liste annuelle honore ceux qui promeuvent, préservent et défendent la profession.

TORONTO, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Caseware International , leader mondial des solutions d'audit, de rapport financier et d'analyse de données basées sur le cloud, est ravi d'annoncer la reconnaissance de son président-directeur général, David Osborne, par Accounting Today dans sa liste 2023 des 100 personnes les plus influentes dans le domaine de la comptabilité.

Cette liste très attendue identifie un large éventail de personnalités ayant démontré leur influence sur la profession, des dirigeants d'associations aux régulateurs étatiques et fédéraux en passant par les leaders d'opinion, les praticiens, les universitaires, les consultants et les activistes.

M. Osborne, qui a rejoint Caseware en tant que PDG en 2021, figure désormais dans le Top 100 d'Accounting Today pour 2022 et 2023.

Selon Accounting Today, « M. Osborne est un fervent défenseur de la transformation numérique actuelle de la profession, soulignant fortement le rôle de la technologie et veillant à ce que les entreprises soient prêtes à relever les défis de l'ère moderne. Cela s'est avéré particulièrement pertinent dans le cadre du partenariat de Caseware avec l'AICPA et CPA.com pour construire la solution Dynamic Audit de nouvelle génération. »

M. Osborne a ajouté que « c'est un privilège de figurer aux côtés de tant d'experts de la profession comptable, de leaders d'opinion et d'influenceurs. En tant que créateurs du moteur technologique alimentant la solution Dynamic Audit, nous sommes ravis de voir toujours plus d'entreprises gagner un avantage concurrentiel grâce à notre technologie cloud. L'équipe mondiale de Caseware est motivée par la possibilité et le potentiel de ce que la technologie peut offrir afin d'élever la profession de manière innovante et inspirante. »

CaseWare International Inc. est le premier fournisseur mondial de solutions bureautiques et en cloud pour l'audit, l'assurance, le rapport financier et l'analyse de données pour les cabinets d'expertise comptable, les entreprises et les organismes gouvernementaux. Les outils et plateformes innovants de Caseware aident plus d'un demi-million de clients dans 130 pays à travailler plus intelligemment, à chercher et à voir plus loin en transformant les informations en impact. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.caseware.com .

