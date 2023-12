DÉCLARATION DE GLENN J. CHAMANDY APRÈS SES QUATRE DÉCENNIES AU SERVICE DE VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction et cofondateur de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX : GIL) (NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société »), a déclaré ceci aujourd'hui après avoir dédié quatre décennies au service de la Société, dont près de 20 ans à titre de président et chef de la direction :

Hier, j'ai reçu un avis du président du conseil d'administration de Les Vêtements de Sport Gildan m'informant que la Société mettait fin à mon contrat de travail sans motif. Il est regrettable que ma vision de l'avenir diffère de celle des autres membres du conseil d'administration.

Cette décision survient après mes 40 ans au service de l'entreprise fondée par ma famille et qui connaît un succès impressionnant.

Je suis immensément fier de la solidité et de la position hautement concurrentielle de l'organisation que nous avons bâtie au cours de plus de quatre décennies d'efforts soutenus pour qu'elle soit la meilleure dans tous les marchés où elle est présente. La valeur que notre grande équipe a créée est impressionnante à tout point de vue.

Je tiens tous les membres de notre personnel dévoués dans la plus haute estime et je demeure touché par le soutien inébranlable de nos actionnaires activement engagés. Je tiens également à exprimer ma gratitude à nos clients exceptionnels, qui nous ont soutenus envers et contre tout.

