RENOUVEAU AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FIERTÉ MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Fierté Montréal annonce le renouveau de son conseil d'administration avec l'arrivée de sept nouvelles personnes et la réélection d'un administrateur. D'un pas résolu, l'organisme poursuit ainsi la refonte de sa gouvernance en recrutant des personnes issues des communautés 2SLGBTQIA+ qui possèdent collectivement les compétences, les habiletés et les vécus nécessaires pour assurer une gouvernance saine, transparente et inclusive de Fierté Montréal.

Bernard Truong , Président (membre ressource) | Directeur, surveillance des technologies et transformation numérique, Desjardins (il/lui)





(membre ressource) | Directeur, surveillance des technologies et transformation numérique, Desjardins (il/lui) Tara Chanady , Vice-présidente (membre communautaire) | Directrice générale, Réseau des lesbiennes du Québec (elle)





(membre communautaire) | Directrice générale, Réseau des lesbiennes du Québec (elle) Me Marie-Michelle Grenier , Secrétaire (membre communautaire) | Procureure, Direction de la protection de la jeunesse, CISSS Abitibi-Témiscamingue / Présidente du conseil d'administration, Aide aux Trans du Québec (elle)





(membre communautaire) | Procureure, Direction de la protection de la jeunesse, CISSS Abitibi-Témiscamingue / Présidente du conseil d'administration, Aide aux Trans du Québec (elle) Karan Moorjani , Trésorier (membre ressource) | Directeur, Services-conseils / Gouvernance, risques et conformité, KPMG (il/lui)





(membre ressource) | Directeur, Services-conseils / Gouvernance, risques et conformité, KPMG (il/lui) Stacy Cavery, Administratrice (membre ressource) | Directrice conseil numérique, Atypic (elle)





(membre ressource) | Directrice conseil numérique, Atypic (elle) Étienne Dufour, Administrateur (personne choisie par organisme désigné) | Coordonnateur des relations publiques, Conseil québécois LGBT (il/lui)





(personne choisie par organisme désigné) | Coordonnateur des relations publiques, Conseil québécois LGBT (il/lui) Marlot Marleau , Administrateur?rice (membre ressource) | Coordination ORAT, Aéroports de Montréal (iel/il/elle)





(membre ressource) | Coordination ORAT, Aéroports de Montréal (iel/il/elle) Naoufel Testaouni, Administrateur (membre communautaire) | Co-fondateur & Directeur général, QueerTech (il/lui)

Nouveau membership, nouveau conseil d'administration

Lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 8 décembre dernier, le nouveau membership de Fierté Montréal - en redéveloppement depuis juillet 2023 - s'est réuni pour la première fois. Les membres ont élu un nouveau conseil d'administration. Ceci marquait la conclusion de deux appels de candidatures lancés à l'été 2023 afin de combler des sièges dits ressources (4) et communautaires (3). Les membres ont aussi accueilli une personne choisie par le Conseil québécois LGBT pour siéger au conseil. Le conseil d'administration s'est ensuite réuni afin d'élire le président, la vice-présidente, le trésorier et la secrétaire.

Afin d'assurer une transition réussie, Moe Hamandi et David Carpentier, respectivement président?e sortant?e et secrétaire sortant, demeureront au conseil d'administration en tant qu'administrateur?rice?s jusqu'à la fin de leur mandat en janvier 2024. Pour sa part, Naoufel Testaouni, trésorier sortant, a été élu en tant que membre communautaire afin de poursuivre son implication auprès de Fierté Montréal.

Rappelons qu'un comité de nomination avait été formé l'été dernier afin de passer en revue les candidatures reçues pour les membres ressources. Il était formé de deux membres externes, Agnès Maltais et Artur Wilczynski, et de deux membres du conseil d'administration, David Carpentier et Naoufel Testaouni.

« Je tiens à féliciter très sincèrement le nouveau conseil d'administration pour son élection. Au cours de la dernière année, le conseil d'administration, la direction générale et des expert?es externes ont oeuvré afin de doter Fierté Montréal d'un cadre de gouvernance et stratégique adapté à l'ampleur que l'organisme a pris depuis sa création en 2007. J'éprouve une grande satisfaction à voir ceci se concrétiser. Je remercie toutes les personnes impliquées dans les multiples démarches que nous avons menées de front au cours de la dernière année. »

Moe Hamandi, président?e sortant?e du conseil d'administration, Fierté Montréal

« Mes collègues du conseil d'administration et moi entamons avec humilité et enthousiasme nos nouveaux mandats. Nous sommes impressionné?e?s par l'ampleur et le sérieux de la refonte de la gouvernance de Fierté Montréal, ce qui a joué un rôle important dans nos décisions individuelles d'y contribuer. Collectivement, nous entendons poursuivre sur cette voie dans le but d'épauler Simon Gamache et son équipe afin d'assurer la pérennité et la pertinence de Fierté Montréal. Les attentes et les aspirations des communautés et des centaines de milliers de personnes qui participent à nos activités sont élevées - nous demeurerons à l'écoute. »

Bernard Truong, président du conseil d'administration, Fierté Montréal

« Je me réjouis à l'idée de collaborer avec un conseil d'administration remarquablement outillé, intergénérationnel et représentatif des communautés 2SLGBTQIA+, de la diversité montréalaise et des réalités régionales québécoises. La mission de Fierté Montréal est complexe, exigeante et passionnante. Pour l'atteindre, il faut oeuvrer avec des personnes aux perspectives différentes, et ce, toujours dans l'ouverture, la transparence et le respect. Je nous souhaite collectivement que ceci se poursuive au sein d'une gouvernance en pleine évolution. J'en profite pour remercier Moe Hamandi, David Carpentier et Naoufel Testaouni pour leur persistance, résilience et générosité pendant la période de transition à la gouvernance. »

Simon Gamache, directeur général, Fierté Montréal

NOTES BIOGRAPHIQUES

Bernard Truong (il/lui) est actuellement responsable de la surveillance des technologies et transformation numérique au Mouvement Desjardins. Auparavant, Bernard était responsable du développement et du déploiement du cadre de gestion des risques liés aux tiers au sein d'une autre institution financière canadienne. Bernard a également contribué à mettre en place et faire évoluer le cadre de gestion des risques opérationnels au niveau de la première ligne de défense dans son parcours professionnel, et ceci dans plusieurs domaines comme les télécommunications et le commerce aux détails. Au cours de sa carrière, Bernard a été nommé au conseil exécutif de plusieurs associations professionnelles. Il a aussi été invité en tant que panéliste et conférencier lors de récents forums d'expert?es sur la gestion des risques liés aux tiers au Mexique, en Asie et en Amérique du Nord. Bernard était coprésident du comité sur les risques de concentration pour les banques d'importance systémique intérieure nationale (BISi) au Canada. Bernard a été président du conseil d'administration du Centre d'apprentissage parallèle de Montréal (Le CAP), un organisme sans but lucratif venant en aide aux personnes ayant des problèmes en santé mentale. Bernard a aussi siégé comme membre du Comité d'investissement en développement social de Centraide du Grand Montréal. Bernard est titulaire d'un baccalauréat en science de l'Université de Montréal et d'un MBA pour cadres supérieurs de McGill - HEC Montréal. Il détient également la désignation avancée de "Certified Outsourcing Professional (COP-Gov) de l'IAOP".

Tara Chanady (elle) est directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Lors de son doctorat en communication à l'Université de Montréal, Tara s'est spécialisée dans les représentations médiatiques des femmes lesbiennes, bisexuelles et queer, incluant la télévision québécoise, ainsi que sur les espaces lesbiens et les enjeux identitaires des femmes de la diversité sexuelle à Montréal de 1980 à aujourd'hui. Elle a donné de nombreuses conférences sur ses recherches, notamment dans le cadre de la première Conférence européenne lesbienne à Vienne en 2017, et publié dans plusieurs revues scientifiques et ouvrages collectifs. Dans le cadre de son postdoctorat à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, elle a travaillé sur les enjeux de santé mentale et de consommation de substances auprès des jeunes populations LGBTQ+ avec le laboratoire de recherche queer Qollab. Elle a aussi été chargée de cours pendant plusieurs années au département en communication à l'Université de Montréal. Son approche vise à examiner de manière critique les discours et les normes concernant le genre et la sexualité. Tara est également sur le conseil d'administration du Centre de recherche communautaire (CBRC) sur la santé LGBTQ+.

Originaire de Lévis et habitant maintenant à Rouyn-Noranda, Me Marie-Michelle Grenier (elle) exerce la profession d'avocate au contentieux du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue comme procureure à la Protection de la jeunesse. Membre du Barreau du Québec depuis 1995, Me Grenier a débuté sa carrière au ministère de la Justice comme substitut du Procureur général, une fonction qu'elle occupera près de 10 ans. Me Grenier a également eu l'opportunité de pratiquer le droit à la Cour itinérante du Nord auprès des membres de la communauté autochtone Crie de la Baie James, et ce, dans différentes sphères du droit. C'est au courant de l'automne 2018 que Me Grenier entreprendra son parcours transitoire. Une décision qui changera à jamais sa vie et qui la mènera, quelque temps plus tard, vers une implication communautaire de plus en plus active et engagée. Sa participation aux audiences de la Commission des institutions visant à dénoncer plusieurs dispositions législatives discriminatoires inscrites au projet de loi no. 2 à l'automne 2021, est l'un de ces exemples. Mais c'est en mars 2021 que débutera véritablement engagement dans le milieu communautaire LGBTQ avec l'Aide aux Trans du Québec (ATQ). Elle y occupe actuellement le poste de présidente du conseil d'administration, et ce, depuis plus de deux ans maintenant. Au-delà de l'ATQ, Me Grenier s'implique activement auprès de différents comités visant l'inclusion et l'accessibilité des personnes issues de la communauté LGBTQ2+ dans les CISSS et CIUSSS de la province. Me Grenier est aussi membre du Comité consultatif LGBT au Barreau du Québec.

Karan Moorjani (il/lui) est un professionnel en services-conseils en gestion des risques cumulant plus de 13 années d'expérience. Il a fait ses études à HEC Montréal et a obtenu son BAA ainsi qu'un MBA. Il est membre de l'équipe Gouvernance, Risques et Conformité chez KPMG à Montréal. Dans son rôle, il accompagne les organisations dans la gestion des risques et dans le rehaussement des fonctions de gestion des risques et d'audit interne. Il s'intéresse également à l'intégration ESG au sein des 2e et 3e lignes et poursuit une M.Sc. en Développement durable.

Karan à toujours valorisé l'implication dans la communauté. Au sein de KPMG, il est membre du Comité Fierté qui promouvoir la diversité sexuelle et de genre au sein de l'organisation. Il agit également comme Coach des compétitions de cas en responsabilité sociale du MBA de HEC Montréal. Finalement, il est Président de l'Institut des Auditeurs internes de Montréal.

Stacy Cavery (elle) est directrice conseil numérique au sein de l'agence Atypic, où elle accompagne plusieurs causes au niveau de leur stratégie de communication, marketing ou numérique. Elle possède une solide expérience en communication et développement de stratégies numériques auprès des entreprises et des organismes communautaires. Stacy est titulaire d'une maîtrise en commerce électronique de l'Université de Montréal, et exerce dans le domaine du conseil depuis près de douze ans. Installée à Montréal depuis plus de dix ans, elle s'implique auprès de différents organismes dont la Chambre de commerce LGBT ou encore la Coalition des familles LGBT+ et siège également sur le conseil d'administration de la Société de la Place des Arts.

Étienne Dufour (il/lui) est coordonnateur des relations publiques au Conseil québécois LGBT, où il travaille depuis près de 3 ans. Porté par un intérêt profond pour la justice sociale, la culture et les arts il s'implique depuis plusieurs années dans le milieu communautaire LGBTQ+. Il s'intéresse notamment aux réalités du terrain et aux enjeux spécifiques vécus par les communautés dans les différentes régions du Québec et du Canada. Avant de s'occuper des communications et des relations publiques du Conseil québécois LGBT, Étienne a co-dirigé un projet visant à rendre les municipalités québécoises plus inclusives des communautés LGBTQ+ et a travaillé étroitement avec les quelques 70 organismes membres du Conseil québécois LGBT.

Marlot Marleau (iel/il/elle) est un?e professionnel?le engagé?e dans les milieux politiques et culturels. Iel a fondé l'Agence Carmelo qui offre de nombreux services en évènementiel et en communication. Comptant sur une solide expérience en communication et en gouvernance inclusive, iel offre des services de consultation à des organisations publiques et privées. Marlot travaille également pour Aéroports de Montréal, au sein desquels iel soutien la réalisation de projets d'infrastructures majeurs. S'exprimant avec aisance devant un public ou une caméra, iel anime des évènements et des panels en présentiel ou en virtuel. Membre de plusieurs conseils d'administration, iel apporte son expertise en affaires publiques, en gouvernance de société, en diversité et en inclusion, ainsi qu'en développement international. Iel est engagé?e auprès des communautés 2SLGBTQIA+ depuis de nombreuses années, d'abord à Québec puis à Montréal. Marlot croit que la solidarité, l'empathie et la curiosité sont nécessaires pour faire avancer la société. Après plus de dix ans de militantisme politique, iel souhaite maintenant se concentrer sur des implications qui le touchent personnellement.

Passionné par le développement et la création de communautés inclusives, Naoufel Testaouni (il/lui) est co-fondateur et directeur général de QueerTech. Originaire du Maroc et ayant travaillé à New York, en Turquie et au Canada, le parcours professionnel de Naoufel l'a amené à observer de la discrimination envers les personnes queer dans le milieu des technologies. Ses constats ont mené à la création de QueerTech, un organisme pancanadien qui a pour mission de queerifier l'écosystème technologique en éliminant les barrières, en créant des espaces et en mettant en contact les communautés afin de soutenir et permettre aux personnes LGBTQ2S+ de s'épanouir. Il siège actuellement au conseil d'administration de MTL New Tech, au comité aviseur de Bloquons la haine (YWCA Canada) et est gouverneur de la Fondation Émergence.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

