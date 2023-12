/R E P R I S E -- Décès de Mme Dahia Khellaf, d'Adam, d'Aksil et de M. Nabil Yssaad - Reprise des audiences publiques le 11 décembre 2023/





QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le Bureau du coroner rappelle que les audiences publiques portant sur les décès de Mme Dahia Khellaf, d'Adam, d'Aksil et de M. Nabil Yssaad reprendront du 11 au 13 décembre 2023 inclusivement. Les deux premiers jours seront consacrés au volet recommandations. Pour rappel, les sujets abordés dans le cadre de ce volet seront en lien avec la violence conjugale et intrafamiliale. Les audiences se termineront le 13 décembre par les représentations des personnes intéressées. L'enquête publique est présidée par la coroner Me Andrée Kronström. Elle est assistée par Me Roxanne Lefebvre, procureure aux enquêtes publiques.

Dates des audiences : 11 au 13 décembre 2023

Heure : 9 h

Lieu : Point de service de justice de Joliette, salle A-1.10

(165, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette (Québec) J6E 4T2)

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams)

Cliquez ici pour participer à la réunion

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)

+1 450 499-3039 (numéro payant)

833 450-1741 (numéro gratuit)

ID de conférence : 739 045 487 #

Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Il sera cependant possible de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Vous pouvez consulter la liste des témoins dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

