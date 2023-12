/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Lawrencetown, Municipalité Régionale d'Halifax/





LAWRENCETOWN, NS, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Darrell Samson, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et député pour Sackville-Preston-Chezzetcook, et de l'honorable Kent Smith, ministre des Pêches et de l'Aquaculture, et député provincial d'Eastern Shore.

Date : Le lundi 11 décembre 2023







Heure : 10 h HNA







Lieu : Centre communautaire de Lawrencetown



3657, chemin Lawrencetown



Lawrencetown (Nouvelle-Écosse) B2Z 1P9



11 décembre 2023 à 06:00

