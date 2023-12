/R E P R I S E -- Avis aux médias - Personnel professionnel scolaire - Les professionnels de l'éducation de plusieurs régions du Québec se rassemblent à Trois-Rivières/





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Des centaines de membres de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) en grève se réuniront au parc Champlain de Trois-Rivières le lundi 11 décembre à 10 h 15.

La Fédération recevra les médias en point de presse à compter de 10 h 15 pour parler de l'avancement de sa négociation sectorielle et de la réalité du personnel professionnel, un enjeu dont on entend moins parler depuis le début de grève du Front commun.

Les participantes et participants effectueront une marche de 45 minutes dans les rues du centre-ville avant de se rassembler à nouveau au parc Champlain le temps d'un « tailgate » qui durera jusqu'à 13 h.

Le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry, et la présidente du Syndicat du personnel professionnel de l'Éducation du Coeur et du Centre-du-Québec (SPPECCQ-CSQ), Alexandra Vallières, seront disponibles pour des entrevues et des discours, en compagnie de plusieurs autres président.es de syndicats et membres des régions extérieures.

QUOI : Rassemblement et point de presse du personnel professionnel de l'éducation



QUAND : Le 11 décembre 2023, à 10 h 15 (10 h 20 pour la marche, 12 h 15 pour les discours)



OÙ : Parc Champlain, 1225, Place de l'Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières





Profil du SPPECCQ-CSQ

Le Syndicat du personnel professionnel de l'éducation du Coeur et du Centre du Québec (SPPECCQ-CSQ) représente près de 1000 professionnel·les de l'éducation des centres de services scolaires Chemin-du-Roy, de la Riveraine, de l'Énergie, des Bois-Francs et des Chênes.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur·es, analystes, agent·es de développement, etc.) pédagogique (conseiller·ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur·rices, orthophonistes, conseiller·ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

11 décembre 2023 à 06:00

