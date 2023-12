Forrester : les ventes au détail en Europe devraient atteindre un montant de 2,7 billions d'euros d'ici à 2028





Selon les prévisions de Forrester (Nasdaq: FORR), les ventes au détail de cinq pays européens (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni) devraient atteindre un montant de 2,7 milliards d'euros en 2028 contre 2,3 milliards d'euros en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 %. Le rapport récemment publié par Forrester, Europe-5 Online Retail Forecast, 2023 To 2028 (Prévisions des ventes au détail en ligne de cinq pays européens, 2023 à 2028), évalue les ventes au détail totales, les ventes au détail en ligne, et le taux de pénétration du commerce de détail en ligne dans 22 catégories de produits, notamment celles de la mode, des articles ménagers, de l'alimentation et des boissons, de l'électronique grand public et des médias, pour chacune des économies de ces cinq pays européens. L'Allemagne détient la plus grande part de marché du commerce de détail parmi les cinq pays, suivie (dans l'ordre) par le Royaume-Uni et la France.

En 2022, la croissance du commerce de détail hors ligne a dépassé celle du commerce de détail en ligne pour la première fois, car davantage de consommateurs ont effectué leurs achats en magasin. Cette dynamique s'est poursuivie en 2023, mais les principaux moteurs de croissance du commerce de détail en ligne, tels qu'une plus grande sélection de produits, une disponibilité 24 heures sur 24 et des prix compétitifs, restent forts. Par conséquent, selon les prévisions de Forrester, la croissance des ventes au détail en ligne devrait retrouver son niveau pré-pandémique dès 2024.

Dans l'ensemble, le total des ventes au détail en ligne combinées des cinq pays européens devrait atteindre 579 milliards d'euros en 2028 contre 372 milliards d'euros en 2023, avec un TCAC sur cinq ans de 9,2 %. La part des ventes en ligne devrait représenter 22 % des ventes au détail totales sur ces cinq marchés, contre 16 % en 2023.

Points forts du rapport par pays :

Allemagne

- En Allemagne, le montant total des ventes au détail devrait atteindre 680 milliards d'euros d'ici à 2028, contre 585 milliards d'euros en 2023.

- D'ici à 2028, la part des ventes au détail en ligne devrait représenter 22 % des ventes au détail totales, contre 16 % en 2023.

- Le total des ventes au détail hors ligne devrait atteindre 527 milliards d'euros en 2028, contre 490 milliards d'euros en 2023.

Royaume-Uni

- Au Royaume-Uni , le montant total des ventes au détail devrait atteindre 544 milliards de livres sterling (624 milliards d'euros) en 2028, contre 459 milliards de livres sterling (527 milliards d'euros) en 2023.

- Le Royaume-Uni possède le plus fort taux de pénétration du commerce de détail en ligne parmi les cinq pays européens, avec une part des ventes au détail en ligne qui devrait représenter 32 % des ventes au détail totales d'ici à 2028, contre 27 % en 2023.

- Le total des ventes au détail hors ligne devrait atteindre 368 milliards de livres (423 milliards d'euros) en 2028, contre 336 milliards de livres (385 milliards d'euros) en 2023.

France

- En France, le montant total des ventes au détail devrait atteindre 610 milliards d'euros en 2028, contre 521 milliards d'euros en 2023.

- D'ici à 2028, la part des ventes au détail en ligne devrait représenter 18% des ventes au détail totales, contre 14% en 2023.

- Le total des ventes au détail hors ligne devrait atteindre 499 milliards d'euros en 2028, contre 448 milliards d'euros en 2023.

« Le comportement des consommateurs post-pandémie, les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale et la faiblesse de l'économie sont autant de facteurs importants qui ont impacté le marché européen de la vente au détail au cours des dernières années », déclare Jitender Miglani, analyste principal des prévisions chez Forrester. « Cependant, avec le ralentissement de l'inflation et la stabilisation de l'économie, nous nous attendons à ce que les ventes de détail en ligne et hors ligne retrouvent leur niveau pré-pandémique pour la première fois en 2024. Les ventes au détail en ligne plus particulièrement, obtiendront de bons résultats. La part des ventes au détail en ligne dans des catégories de produits telles que les médias, les appareils électroniques, les logiciels informatiques et les jeux vidéos, devrait représenter plus de 50 % des ventes au détail totales de chaque catégorie d'ici à 2028. Afin de tirer parti de cette croissance prévue, les distributeurs européens doivent s'efforcer d'améliorer leur présence numérique, de mettre en place une chaîne d'approvisionnement résiliente et de procéder à la mise en oeuvre de stratégies centrées sur le client. »

