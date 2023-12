EN ITALIE, SIGEP EXPOSE TOUTE L'INDUSTRIE DE LA RESTAURATION « DOLCE » À RIMINI





Du 20 au 24 janvier 2024, le meilleur de la restauration artisanale « dolce », Made in Italy et ailleurs, sera à l'honneur au centre d'exposition d'Italian Exhibition Group

RIMINI, Italie, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Toute l'industrie de l'art de la restauration « dolce » se réunira en Italie à Rimini à partir du 20 janvier, transformant la ville en capitale mondiale du goût pendant cinq jours. Sigep ? The Dolce World Expo (45e édition), le salon international de référence pour les gelati artisanaux, la pâtisserie, la boulangerie et le café, organisé par Italian Exhibition Group, présentera plus de 1 200 marques, des délégations de grands acheteurs internationaux de 80 pays, dont les États-Unis, l'Espagne, le Canada, la Turquie, le Brésil, l'Inde, la France, la Chine et les Émirats arabes unis (grâce à la précieuse collaboration avec l'ITA ? Italian Trade Agency), ainsi que certains des chefs pâtissiers et des maîtres glaciers les plus renommés du monde, au milieu de nombreux nouveaux produits, d'innovations, de tendances et de concours internationaux passionnants.

Sigep, une plateforme unique pour le networking et le développement commercial, mettra en lumière l'excellence de la restauration « dolce », Made in Italy et ailleurs, offrant à tous les participants à l'événement l'occasion extraordinaire de s'engager dans les sujets brûlants du secteur et de découvrir les nouvelles tendances sous le feu des projecteurs sur la Vision Plaza, la splendide scène sur laquelle les nouvelles tendances « dolce » seront décrites en détail par les plus grands professionnels.

Un programme de premier ordre comprenant des concours internationaux, des ateliers et des démonstrations sera lancé dans les six « Arènes » ? Dolce, Gelato, Pâtisserie, Choco, Café et Boulangerie. Les concours occuperont le devant de la scène de la Gelato Arena avec la Coupe du monde de Gelato qui déterminera l'équipe gagnante pour le titre de Champion du Monde de Gelato 2024 et le Sigep Gelato D'Oro pour sélectionner les meilleurs professionnels italiens de gelato et de pâtisserie, qui participeront ensuite à la deuxième édition de la Coupe d'Europe de Gelato, prévue pour l'édition 2025 de Sigep. Dans l'Arène Choco, la finale italienne du Championnat du monde de panettone permettra d'accéder à la grande finale prévue pour novembre 2024. L'Arène Pâtisserie accueillera le Championnat du monde junior de la pâtisserie (JPWC) ainsi que les Championnats italiens senior et junior de pâtisserie. Au SIGEP Giovani , un projet de concours et de formation, on retrouvera les plus jeunes pâtissiers. Enfin, Young Ideas dans l'Arène Boulangerie proposera un concours destiné aux talents de l'art de la boulangerie issus des écoles hôtelières et de restauration italiennes et des organismes de formation professionnelle.

