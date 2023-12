Bonitasoft référencé dans la catégorie solutions d'automatisation des processus numériques





Bonitasoft, éditeur français de la plateforme open-source d'Automatisation des Processus numériques Bonita, figure dans le rapport Forrester Wavetm Digital Process Automation (DPA) Software Q4 2023. Le rapport atteste de la capacité de la solution à "jouer dans la catégorie supérieure" et à concurrencer de plus grands acteurs sur le marché.

Capacité à rivaliser avec les grands acteurs du marché

Forrester Wavetm classe les 15 fournisseurs de solution d'automatisation des processus digitaux (DPA) les plus importants selon 26 critères d'évaluation. Leur rapport montre la façon dont chaque fournisseur se positionne et aide les professionnels du développement d'applications à choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins.

«L'approche open-source de Bonitasoft stimule l'innovation des clients dotés d'équipes besoins techniques. Le résultat est une petite entreprise qui joue dans la catégorie supérieure et rivalise efficacement avec des concurrents beaucoup plus grands.» - The Forrester Wavetm : logiciel DPA, Q4 2023 : Les 15 principaux fournisseurs, Forrester Research, Inc, 13 novembre 2023.

La plateforme Bonita reconnue pour la création d'applications

L'évaluation de Bonitasoft est très positive : «Tous les développeurs professionnels ayant utilisé Bonita pour créer des applications ont déclaré que le support du fournisseur était exceptionnel. Il convient de choisir Bonita si vous privilégiez l'Open-Source et si vous disposez des ressources techniques suffisantes pour piloter le projet.»

« Nous sommes ravis de faire partie du classement Forrester Wave consacré à l'automatisation des processus métier », déclare Charles Souillard, co-fondateur et CEO de Bonitasoft.

« Notre approche purement BPM de l'automatisation des processus numériques est très appréciée par les équipes techniques qui utilisent Bonita pour concevoir, construire et déployer des processus métier stratégiques et personnalisés, à la fois sur le cloud et de plus en plus, on-premise pour des entreprises régies par une réglementation stricte ou ayant des enjeux de sécurité élevés.»

À propos de Bonitasoft

Fondé en 2009, Bonitasoft propose la plateforme d'automatisation et d'optimisation des processus métiers open-source extensible, Bonita. Bonitasoft répond aux besoins de digitalisation des opérations et de modernisation des systèmes d'information. La plateforme Bonita permet d'accélérer les phases de développement et de mise en production grâce à une séparation claire entre les capacités de paramétrage et de développement. L'utilisation de la notation graphique BPMN, ainsi que les capacités d'extensibilité et de réutilisation de composants permettent une parfaite collaboration entre les différents profils au sein de la DSI mais aussi avec les équipes métiers.

Effectifs : 80

Implantation géographique : Grenoble, Paris

Plus d'informations sur Bonitasoft.

