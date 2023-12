Julian Schiller est nommé responsable des solutions de capital chez LCM Partners





LONDRES, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- LCM Partners a le plaisir d'annoncer la nomination de Julian Schiller au sein de son équipe de direction en tant que directeur général et responsable des solutions de capital. Cette embauche stratégique souligne l'engagement de LCM à renforcer son équipe de direction avec des professionnels chevronnés, ce qui lui permet de continuer à offrir un service inégalé à ses clients.

Julian Schiller possède une grande expérience dans le secteur de la gestion d'actifs et des services financiers en général. Il a précédemment occupé des postes à responsabilité chez des géants du secteur tels que Brookfield et JLL. Au cours de son mandat chez Brookfield, Julian Schiller a été étroitement associé aux activités et à l'orientation stratégique de LCM en tant que directeur du conseil d'administration. Son expertise dans le domaine de la formation de capital, du développement de produits et du service client sera un atout dans la conduite des initiatives de l'entreprise en matière de capital et de clientèle. Dans le cadre de ses fonctions, Julian Schiller supervisera les efforts de vente de LCM au niveau mondial et sera membre de l'équipe de développement de produits. L'arrivée d'une personne de son calibre et de son expérience renforcera la position de LCM sur le marché comme innovateur et leader.

Paul Burdell, PDG de LCM Partners, a déclaré : « Pour avoir vu Julian travailler sur le terrain, je sais que ses compétences et ses connaissances en matière de capital, alliées à son impressionnante expérience dans le secteur, feront de lui un atout précieux pour notre équipe. Nous sommes ravis de l'accueillir à bord et sommes convaincus que la richesse de son expérience et de ses connaissances en matière de crédit privé contribueront non seulement à accélérer notre croissance, mais aussi à élargir le groupe d'investisseurs de classe mondiale dont nous disposons déjà. »

Julian Schiller a indiqué : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe de LCM Partners, je la connais et je connais l'entreprise depuis un certain nombre d'années déjà. LCM connaît une forte croissance grâce à des rendements solides et réguliers et à des relations solides avec ses clients, ce qui est au coeur de toute entreprise prospère. Je suis impatient de mettre à profit mon expérience et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour créer une valeur durable pour l'entreprise et ses clients. »

Notes à l'attention des rédacteurs :

LCM est l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs en Europe, spécialisé dans les portefeuilles de crédit à la consommation et aux PME. LCM a deux stratégies en matière de dette privée. COPS (Credit Opportunities) qui investit dans des pools de prêts performants, re-performants et non-performants et SOLO (Strategic Origination and Lending Opportunities) qui est une stratégie de financement spécialisé, adossée à des actifs de qualité, et qui propose un financement de produits en marque blanche sur le lieu de vente. Brookfield Asset Management est un partenaire stratégique et détient une participation minoritaire importante au sein de LCM et de ses sociétés.

LCM est membre du groupe LCFH qui gère aujourd'hui plus de 120 milliards d'euros d'actifs pour près de 7 millions de clients, au service de 110 institutions financières dans 10 juridictions, avec près de 2 000 professionnels dédiés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de LCM à l'adresse www.lcmpartners.eu

11 décembre 2023 à 03:00

