Après le succès de l'analyse réglementaire, Hexadrone commence l'examen de type C5 et C6 du TUNDRA 2 auprès d'un organisme notifié pour une commercialisation européenne à partir de 2024





Hexadrone SAS, fabricant français de drones modulaires, annonce aujourd'hui la fin de l'analyse réglementaire en coopération avec l'organisme notifié NAVCERT Gmbh. Ceci permet à Hexadrone de lancer formellement l'examen de type C5 et C6 basé sur le règlement EU 2019/945 pour son drone TUNDRA 2 en Version URBAN et ENDURANCE.

Le TUNDRA 2, lancé il y a quelques mois, a notamment été primé pour sa très grande modularité, unique sur le marché, et sa capacité à intégrer un nombre illimité de charges utiles utilisées dans divers secteurs tels que la surveillance, le géospatial, l'agriculture, l'énergie, la défense, la sécurité intérieure, le sauvetage en milieux naturels et bien d'autres encore.

« Grâce à un long travail de recherche et d'analyse, basé sur le règlement 2019/945 de l'Union Européenne (UE), nous nous sommes assurés que les capacités techniques du TUNDRA 2 ainsi que nos manuels d'utilisation répondent pleinement aux exigences actuelles et à venir. Ce travail de mise en conformité amont garantira que les utilisateurs du TUNDRA 2 pourront voler dans l'espace aérien européen en toute légalité, conformément aux catégories C5 et C6, à partir de 2024. La modularité exceptionnelle offerte par le TUNDRA 2 est clé pour répondre aux enjeux de nombreux secteurs avec des solutions techniques fiables. Grâce à ses interfaces standardisées, il peut facilement embarquer une multitude d'add-ons ou charges utiles, tout en garantissant sa conformité aux normes actuelles. Cette certification est pour nous une garantie essentielle pour l'ensemble des acteurs du secteur, constructeurs et partenaires », indique Alexandre Labesse, CEO d'Hexadrone.

NavCert GmbH (NB 2603) préside actuellement le groupe de coordination des organismes notifiés pour les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) conformément au règlement délégué (UE) 2019/945. NavCert GmbH est l'une des trois entités en Europe ayant été désignées pour effectuer des essais de conformité des drones de classe C5/C6, à opérer dans la catégorie spécifique, pour effectuer des opérations hors vue également connues sous le nom Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS).

Marcel Visser, PDG de NavCert GmbH, ajoute : « Nous souhaitons adresser toutes nos félicitations à Hexadrone pour avoir été le premier à valider la conformité du Tundra 2 aux spécifications des classes C5 et C6 du règlement délégué (UE) 2019/945. Nous sommes honorés d'être l'organisme notifié (NB 2603) sélectionné par Hexadrone pour effectuer les deux examens de type C5 et C6 du TUNDRA 2. Notre vaste expérience et notre contribution au développement de la norme EN 4709 ont été indispensables dans la conduite des évaluations techniques sur les systèmes d'aéronefs sans pilote à usage civil. Nous restons déterminés à faire respecter les normes de qualité et de sécurité requises pour les opérations de drones au sein de l'Union Européenne et encourageons les entreprises du secteur à suivre les pas d'Hexadrone dans la voie de la certification ».

En 2024, Hexadrone affirme son ambition de commercialiser le TUNDRA 2 à l?échelle mondiale en sélectionnant des revendeurs spécialisés dans les différentes régions du globe.

À propos d'Hexadrone

Forte de trois pôles de compétences, Hexadrone est reconnue comme experte dans la conception et la fabrication de drones modulaires, offrant à ses clients des solutions techniques de grande qualité ayant une véritable valeur ajoutée. Fondée en 2014, Hexadrone s'est développée en premier lieu autour d'une plateforme web de revente de composants de drones et s'est rapidement orientée vers l'assemblage personnalisé de drones. En se basant sur les retours d'expériences d'utilisateurs, Hexadrone a compris qu'une plateforme universelle et modulaire était la réponse aux attentes du marché. Suite à la commercialisation de la première version du TUNDRA en 2018, Hexadrone a construit une unité de production à Saint Ferréol d'Auroure pour concevoir et fabriquer le Tundra 2, un drone polyvalent pour les professionnels. Aujourd'hui, la capacité de production permet de fabriquer jusqu'à 1000 unités de TUNDRA 2 par an.

À propos de NavCert GmbH

NavCert est le premier laboratoire accrédité en Europe dans le domaine du GNSS. L'entreprise fournit des services techniques à l'échelle mondiale, tels que des avis d'experts, des services de vérification, de validation et de certification volontaire dans les domaines du positionnement et de la localisation de précision, de la navigation, de la vitesse et de la synchronisation. En outre, NavCert est accrédité en tant qu'organisme de certification pour les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) par la Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) et est notifié (NB 2603) par l'Office fédéral allemand de l'aéronautique civile pour l'examen de type de l'UE des UAS à voilure fixe, des coptères et des multicoptères dans les classes C0 à C4 dans la catégorie ouverte et C5 à C6 dans la catégorie spécifique, conformément au règlement délégué (UE) 2019/945, y compris les normes référencées. NavCert préside le groupe de coordination des organismes notifiés pour les UAS. Ces activités sont complétées par une analyse réglementaire des spécifications et de la documentation, ainsi que par des essais préalables. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web de NavCert à l'adresse www.navcert.de.

A propos des Classes :

C5 : Le marquage C5 permet d'évoluer en catégorie spécifique dans le cadre du scenario standard européen STS-01. C'est à dire de voler en vue (VLOS) dans une zone peuplée, au-dessus d'une zone contrôlée au sol (vide de tiers), à une hauteur maximale de 120 mètres et à une vitesse maximale de 5 m/s.

C6 : Le marquage C6 permet d'évoluer en catégorie spécifique dans le cadre du scenario européen STS-02. C'est à dire de voler hors vue (BVLOS) dans une zone faiblement peuplée, au-dessus d'une zone contrôlée au sol (vide de tiers), à une hauteur maximale de 120 mètres et à une distance maximale de 1km ou de 2 km lorsque le télépilote est accompagné d'un observateur et équipé d'un moyen de communication fiable.

Dans les deux cas, le télépilote devra être titulaire d'un certificat d'aptitude théorique et avoir suivi une formation pratique dédiée au(x) STS employé(s) auprès d'une entité reconnue.

