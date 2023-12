Azentio Software doublement récompensé aux IBSi Global Fintech Innovation Awards 2023





Ces prix récompensent les « mises en oeuvre percutantes » pour Summit Bank, au Pakistan, et pour Vision Bank, aux Émirats arabes unis

SINGAPOUR, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une société technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners , a annoncé aujourd'hui avoir été doublement récompensée lors de la 5e édition des prestigieux IBS Intelligence (IBSi) Global Fintech Innovation Awards 2023. Les prix ont été officiellement remis lors du Sommet Cedar-IBSi sur la banque numérique et les noyaux bancaires, qui s'est tenu récemment à Mumbai.

Azentio a remporté le prix de la « Meilleure mise en oeuvre bancaire islamique : Meilleure mise en oeuvre de projet » pour son travail avec Summit Bank Limited, Pakistan ; et le prix de la « Meilleure mise en oeuvre de banque transactionnelle : Meilleurs outils et pratiques adoptés » pour son travail avec Vision Bank, Émirats arabes unis (EAU). Ces deux prix viennent récompenser les mises en oeuvre axées sur les résultats d' iMAL , la plateforme bancaire islamique d'Azentio et la première à être certifiée par l'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Les Global FinTech Innovation Awards visent à récompenser les banques, les institutions financières et les acteurs technologiques pour leur excellence en matière d'innovations utilisant les technologies émergentes. La dernière édition a récompensé les mises en oeuvre les plus innovantes et les plus percutantes dans 30 catégories, et plus de 250 nominations ont été reçues de 49 pays.

Nikhil Gokhale, directeur de la recherche et des propriétés numériques chez IBS Intelligence, a déclaré : « Félicitations à Azentio pour ces victoires bien méritées. Le parcours de Summit Bank avec Azentio représente un mélange harmonieux d'innovation technologique et de mise en oeuvre stratégique ; il a donné lieu à des opérations bancaires qui sont non seulement conformes aux principes islamiques, mais qui propulsent également la banque dans une ère d'efficacité, de contrôle et d'orientation client. Par ailleurs, le succès de la mise en oeuvre de la solution de noyau bancaire iMAL, parfaitement intégrée aux plateformes numériques tierces, reflète un bond en avant stratégique pour la banque en matière de service aux entreprises clientes. L'agilité du projet, sa planification méticuleuse et sa gouvernance témoignent d'un engagement envers l'efficacité, l'innovation et l'orientation client. »

L Guru Raghavendran, vice-président principal de la banque et des marchés de capitaux chez Azentio, a déclaré : « La banque islamique ne cesse d'élargir sa base d'actifs et devient un marché compétitif. En ces temps difficiles, nous sommes fiers de nous associer à Summit Bank et à Vision Bank, deux grandes banques islamiques de la région, pour les aider à être compétitives sur le plan numérique et à atteindre leurs objectifs d'inclusion financière grâce à un accès simplifié, à une innovation continue en matière de produits et à une conformité et une gouvernance rigoureuses. Nous remercions sincèrement Summit Bank et Vision Bank d'avoir choisi la solution de noyau bancaire iMAL d'Azentio et IBS Intelligence de nous avoir décerné ces prix très convoités. »

Il convient de noter ici qu'Azentio s'est hissé en tête dans de multiples catégories du classement Sales League Table (SLT) 2023 du Leadership Club d'IBSi, se classant numéro un dans la catégorie Gamme de produits, dans la catégorie Services bancaires islamiques I Crédit de détail (pour la plateforme Azentio ONEBanking ), dans la catégorie Automatisation des processus / BPM (pour la suite bancaire islamique Azentio), et dans la catégorie Solutions d'Insurtech (pour la plateforme Azentio ONEInsurance ).

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1978771/Azentio_Logo.jpg

11 décembre 2023 à 02:00

