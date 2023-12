La première exposition portées sur les besoins des enfants s'est tenue à Shenzhen





Le 7 décembre 2023, la cérémonie d'ouverture de la première exposition portées sur les besoins des enfants (ci-après dénommée "CFE") s'est tenue dans le hall 2 du Shenzhen Convention & Exhibition Center (Futian). Organisée à l'initiative de la Fédération des femmes de Shenzhen, la CFE est la première exposition à grande échelle sur le bien-être public et les produits adaptés aux enfants. Sous le thème "Ville et enfants", l'événement est organisé conjointement par la Fédération des femmes de Shenzhen, le Bureau de l'industrie et des technologies de l'information de la municipalité de Shenzhen, le gouvernement populaire du district de Futian et le gouvernement populaire du district de Bao'an. Il est organisé par la Fondation pour le développement des femmes et des enfants de Shenzhen, en collaboration avec Informa Exhibition (Shenzhen) Co., Ltd. et soutenu par la succursale de Shenzhen de la China Construction Bank.

D'éminents dirigeants des ministères et commissions concernés, de la Fédération des femmes de Guangdong et du gouvernement populaire de la municipalité de Shenzhen, ainsi que des représentants de l'UNICEF, étaient présents à la cérémonie d'ouverture. Des représentants de Hong Kong, de Macao, des départements concernés de la municipalité de Shenzhen et de ses districts, de plus de 50 villes amies des enfants dans le pays et à l'étranger, d'associations industrielles, d'organisations sociales et d'entreprises ont également participé à la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture a été diffusée en direct sur l'application Yishenzhen, attirant 430000 téléspectateurs.

La CFE se tient du 7 au 9 décembre et se compose d'une exposition sur le thème de l'enfance et d'une exposition sur l'industrie de l'enfance. Avec la première publication du Livre blanc sur les pratiques de l'industrie chinoise favorable aux enfants, elle accueille la Conférence internationale sur les villes amies des enfants et la Conférence sur le développement de services de garde d'enfants de haute qualité, ainsi que la cérémonie de remise du premier prix du design favorable aux enfants.

