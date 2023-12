Deenova franchit un cap historique avec un troisième record de ventes consécutif en France et des expansions stratégiques en Italie, en Norvège, en Afrique du Nord et en Allemagne





MILAN, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Deenova, leader des solutions et services d'automatisation de la santé, annonce avec satisfaction une année exceptionnelle en 2023. La société a non seulement atteint un troisième record de ventes consécutif en France, mais a également remporté des appels d'offres majeurs, marquant des expansions stratégiques en Italie, en Norvège, en Afrique du Nord et en Allemagne.

Dans une avancée majeure vers l'internationalisation, Deenova a pénétré le marché nordique en remportant l'appel d'offres public de la Norvège. La société s'apprête à livrer ses automates de Reconditionnement de medicaments en Doses Unitaires à Sjukehusapoteka Vest HF et Sykehusapotekene HF, renforçant ainsi son engagement à faire progresser l'automatisation des soins de santé dans la région.

Simultanément, Deenova a remporté une victoire significative au Maroc en sécurisant le contrat d'automatisation de la pharmacie au CHU Benguerir, marquant une première du genre dans le pays.

Tout en étendant sa présence en Europe, Deenova renforce également sa position sur des marchés établis. En Allemagne, pionnière dans la gestion entièrement automatisée des médicaments en circuit fermé, la société a sécurisé son deuxième client en remportant l'appel d'offres de Sozialstiftung Bamberg. Cet exploit souligne l'engagement inébranlable de l'entreprise et sa supériorité technologique dans l'amélioration des pratiques de gestion des médicaments.

Au-delà de son empreinte en Italie et en France, l'internationalisation réussie de Deenova consolide sa réputation de pionnier dans l'automatisation des soins de santé. La société, actuellement au service de près de 100 hôpitaux dans huit pays européens, est reconnue comme un partenaire de confiance de l'industrie, grâce à son engagement continu envers l'innovation et le service client.

Christophe Jaffuel, Directeur Commercial de Deenova, exprime sa satisfaction quant aux progrès de l'entreprise, déclarant: "Nous sommes ravis de la croissance continue et de la confiance de nos clients. Notre expansion sur de nouveaux marchés reflète l'impact positif de nos solutions sur les pratiques de soins de santé. La nature entièrement modulaire de nos solutions technologiques nous permet d'offrir une adaptabilité supérieure aux flux de travail de nos clients, ce qui nous distingue dans l'industrie."

Pour l'avenir, l'entreprise demeure engagée à repousser les limites de l'innovation et à étendre sa présence à travers l'Europe.

Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova ont contribué et contribueront encore plus à atténuer les pressions croissantes pesant sur les prestataires de soins de santé afin et dans le même temps, d'améliorer la sécurité des patients, de réduire les erreurs médicamenteuses, de minimiser le gaspillage et le détournement de substances contrôlées, de limiter les coûts, et de diminuer l'écart entre le volume de patients en augmentation et le personnel médical limité. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables ou à usage unique, avec une économie de coûts attendue entre 15% et 25%.

