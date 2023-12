La conférence mondiale de promotion de l'investissement 2023 s'est tenue à Shenzhen, en Chine





SHENZHEN, Chine, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 8 décembre, la Conférence mondiale de promotion des investissements de Shenzhen 2023 s'est tenue à Shenzhen, en Chine. Plus de 380 projets ont été signés, pour un investissement total de 1 000 milliards de yuans. Plus de 1 000 invités de marque de pays et régions tels que les États-Unis, le Japon et l'Union européenne ont assisté à l'événement.

Shenzhen, ville ouverte, lance des invitations aux investisseurs mondiaux. Sous le thème « Créer de nouveaux paradigmes, saisir des opportunités partagées - Investir à Shenzhen, construire un avenir gagnant », la conférence s'est déroulée selon le format « 1+1+12+N », selon le Bureau du commerce de la municipalité de Shenzhen. Plus précisément, elle se compose d'un événement principal, à savoir la conférence sur la promotion de l'investissement et la réunion de synthèse de la ville de Shenzhen sur la promotion de l'investissement ; d'une zone d'exposition sur les résultats de l'investissement ; de 12 conférences sur la promotion de l'investissement au niveau des districts ; et de plusieurs sessions parallèles à l'étranger et d'activités de promotion de l'investissement industriel. Dix sessions parallèles à l'étranger ont été organisées à Madrid, Zurich, Hawaï, Vancouver, San Diego, Brisbane, Chicago, Tokyo, Sydney et Milan. 12 activités de promotion des investissements industriels ont été organisées sur divers sujets, notamment le stockage de l'énergie, l'énergie numérique, la finance, la consommation, l'attraction des talents et les industries de haute technologie.

Un environnement commercial favorable constitue le meilleur « parasol chinois », le plus grand « aimant » et le coeur de la compétitivité d'une ville. La conférence a permis de présenter les opportunités et les politiques d'investissement à Shenzhen, ainsi que l'environnement commercial de premier ordre de Shenzhen au monde entier. Shenzhen s'est classée parmi les premières dans les évaluations de l'environnement des entreprises en Chine pour l'ensemble des 18 indicateurs. Avec une économie privée florissante, Shenzhen s'enorgueillit d'un total de 4,16 millions d'entités commerciales enregistrées et se classe au premier rang national pour la quantité totale et la densité de l'esprit d'entreprise.

L'excellent environnement commercial a fait de Shenzhen une terre prisée pour les investissements internationaux, et les multinationales entretiennent des perspectives d'investissement prometteuses dans la ville. Thomas Triomphe, président exécutif mondial de Sanofi Pasteur, a exprimé sa confiance dans l'énorme potentiel de Shenzhen pour l'avenir. « C'est une ville incroyable. Le développement technologique et économique de Shenzhen a été impressionnant ces dernières années », a déclaré David Kohler, président-directeur général du groupe Kohler.

Cette année, la conférence a mis en place pour la première fois une zone d'exposition des résultats d'investissement afin de présenter les résultats d'investissement et les plans de développement des districts et des départements de la ville au cours des dernières années. Une zone a également été aménagée pour une exposition de marques locales renommées afin de présenter des produits dans les domaines de la fabrication de pointe, de l'électronique grand public, des styles de vie branchés et de l'industrie du thé nouveau genre.

