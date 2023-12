Avis aux médias - Disponibilité médiatique du vice-président du comité exécutif et responsable des finances, Benoit Dorais





MONTRÉAL, le 10 déc. 2023 /CNW/ - Le vice-président du comité exécutif et responsable des finances de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, invite les représentantes et les représentants des médias à une mêlée de presse en amont de la séance spéciale du conseil municipal, dédiée à l'adoption du budget 2024 et du PDI 2024-2033 de la Ville de Montréal. Il sera accompagné du président du comité exécutif, président du comité exécutif et responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design, Luc Rabouin, ainsi que la responsable de la concertation avec les arrondissements et mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Date : Le lundi 11 décembre 2023



Heure : 9 h



Lieu : Hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier)

Hall d'honneur

155, rue Notre-Dame Est





Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse sont invités à confirmer leur présence.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

10 décembre 2023 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :