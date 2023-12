/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur les soins de santé buccodentaire pour les Canadiens/





OTTAWA, ON, le 8 déc. 2023 /CNW/ -

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail et des Aînés, tiendront une conférence de presse afin de faire une annonce importante sur les soins de santé buccodentaire.

Les participants seront disponibles pour répondre aux questions des médias après leurs allocutions.

Les caméras seront invitées à une séance de photos avant le début de la conférence de presse.

Une séance d'information technique virtuelle avec des fonctionnaires du gouvernement du Canada à l'intention des médias aura lieu avant la conférence de presse.

Date

Le 11 décembre 2023

Heure



Séance d'information technique virtuelle : 8 h 30 (HNE)



Séance de photos : 10 h 00 (HNE)



Conférence de presse : 10 h 30 (HNE)

Lieu



Séance de photos et conférence de presse :

Collège Algonquin, salle Nawapon

1385, avenue Woodroffe

Édifice C

Nepean, Ontario

Les médias peuvent également se joindre à l'événement par Zoom.

Afin d'obtenir le lien à la conférence de presse et une copie des documents d'information sous embargo, veuillez communiquer par courriel à [email protected].

La séance d'information technique se tiendra également sur Zoom et servira uniquement à fournir de l'information générale (sans diffusion). Le contenu de la séance d'information sera sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse à 10 h 30.

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la partie questions-réponses de la séance d'information technique. La Tribune de la presse fournira le lien au Zoom pour la séance d'information technique. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de presse peuvent contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

NOTE : Pour aider à assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

Une ligne de téléconférence est également disponible pour écouter la séance d'information technique:

Numéro d'appel gratuit (Canada/États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro d'appel local :

613-954-9003

Code d'accès du participant : 6997834#

