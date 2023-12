Invitation aux médias - Grève des enseignants du Front commun - « Pour régler, ça prend des classes équilibrées », rappelle la FSE-CSQ





QUÉBEC, le 10 déc. 2023 /CNW/ - La présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, accompagnée de plus de 2000 enseignantes et enseignants en provenance de plusieurs syndicats de l'enseignement de la grande région de Québec, sera le lundi 11 décembre à compter de 10 h 45 derrière les bureaux du ministère de l'Éducation, à Québec, pour un rassemblement portant sur la composition de la classe. Madame Scalabrini prendra la parole à 11 h. Il y aura de belles opportunités d'images et de nombreuses possibilités d'entrevues.

La composition de la classe est un enjeu prioritaire pour le personnel enseignant. Tout au long de la journée, aux quatre coins du Québec, les enseignantes et enseignants de la FSE-CSQ rappelleront que « pour régler, ça prend des classes équilibrées ».

En tant que membres du Front commun, les enseignantes et enseignants de la FSE-CSQ en sont à leur troisième séquence de grève. Ils sont retournés à la rue le 8 décembre et le seront jusqu'au 14. Les profs visent à améliorer leurs conditions de travail, indissociables des conditions d'apprentissage des élèves.

Aide-mémoire



Quoi : Rassemblement et activité sur la composition de la classe

Prise de parole et animation



Lieu : Ministère de l'Éducation du Québec

(entrée sud, en face du parc de la Francophonie)

1035, rue de la Chevrotière, Québec, G1R 5A5



Quand : Le lundi 11 décembre 2023, à 11 h



Qui : Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Des représentants de syndicats d'enseignants de la région

Plus de 2000 enseignantes et enseignants





Rappelons que les principales demandes des enseignantes et enseignants sont :

Améliorer la composition de la classe;

Alléger la tâche du personnel enseignant;

Améliorer la rémunération du personnel enseignant.

Pour en savoir plus sur la négociation en cours : frontcommun.org et fse.lacsq.org.

Profil

La FSE-CSQ regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignants du Québec (APEQ-QPAT). Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et au Front commun.

