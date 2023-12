Avis de convocation aux médias - Troisième séquence de grève

Cette nouvelle analyse post hoc de l'étude de phase 3 EMERALD a évalué l'élacestrant dans la population sensible au système endocrinien (durée de l'inhibition CDK4/6 d'au moins 12 mois) avec des tumeurs présentant des mutations ESR1.Cette analyse...

En pleine séquence de grève de sept jours, les organisations syndicales représentant le personnel de la santé et des services sociaux membres du Front commun dénoncent les reculs que le gouvernement veut implanter dans les conditions de travail. Le...

Les porte-paroles des organisations du Front commun représentant le personnel du réseau de la santé et des services sociaux s'adresseront aux médias le 10 décembre dans le cadre de la journée de grève. Ils et elles feront le point sur les...

L'Ordre des chimistes du Québec (Ordre) accueille avec un intérêt somme toute modéré l'adoption du projet de loi n° 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace (PL-15). L'Ordre se réjouit certes des gains obtenus...