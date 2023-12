La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souligne le 75e anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l'homme





MONTRÉAL, le 10 déc. 2023 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souligne aujourd'hui le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), un jalon majeur dans la protection des droits fondamentaux. Ce document historique le plus traduit au monde et d'une immense portée, a servi d'inspiration au Québec pour la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que pour de nombreuses autres nations. Les principes énoncés dans la Déclaration universelle continuent de guider l'engagement indéfectible de la Commission en faveur de la dignité, de l'égalité et de la justice pour toutes les personnes.

Pour le président de la Commission, Philippe-André Tessier, « Alors que nous célébrons les avancées réalisées, il est important de continuer de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux de chaque personne. Ce 75e anniversaire est l'occasion de rappeler que les valeurs et les droits inscrits dans la Déclaration universelle transcendent les époques et les frontières et demeurent des guides essentiels pour la construction d'une société juste, équitable et respectueuse de la dignité humaine. »

Afin de souligner les 75 ans de la Déclaration universelle, la Commission s'est associée avec différentes bibliothèques à travers le Québec, notamment à Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et Québec, pour mettre en valeur des livres en lien avec les droits de la personne.

Chaque année, près de la date du 10 décembre, la Commission remet le Prix Droits et Libertés pour souligner l'adoption de la DUDH. Cette année le thème : Migrations : tisser des liens, bâtir des ponts de l'édition 2023 du Prix s'inscrit dans le contexte du 75e anniversaire de la Déclaration universelle qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, période marquée par des mouvements de population sans précédent. Ces vagues successives d'immigration ont laissé une empreinte significative sur la démographie de plusieurs pays, dont le Canada et le Québec.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

10 décembre 2023

