Les membres de l'Unité 203 - Le CAP rejettent l'entente de principe !





OTTAWA, ON, le 9 déc. 2023 /CNW/ - Les membres de l'Unité 203 - Le CAP ont rejeté à 57 % l'entente de principe avec leur employeur, Le Centre d'appui et de prévention (Le CAP) lors d'un vote qui s'est tenu entre le vendredi 8 décembre 2023 et le samedi 9 décembre 2023.

La grève illimitée des membres de l'Unité 203 se poursuit et ce dès le lundi 11 décembre 2023.

« Les membres envoient un message clair à leur employeur que cette entente de principe n'est pas suffisamment bonifiée. Bien que l'AEFO a recommandé aux membres de voter en faveur de cette entente, nous ne baisserons pas les bras et nous allons continuer de les appuyer pour obtenir l'équité, la justice et le respect. Nous reconnaissons que le contexte économique actuel difficile fait en sorte que les membres ont besoin de conditions de travail qui leur permettent de joindre les deux bouts et qui reconnaissent la valeur des importants services en petite enfance, en santé mentale et en traitement des dépendances qu'elles et qu'ils offrent à la communauté francophone. » déclare Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

L'AEFO continuera d'analyser toutes les options possibles pour faire avancer les négociations afin d'obtenir une entente juste et équitable qui répond aux attentes et aux besoins de ses membres.

« Nous ne ménagerons pas nos efforts pour continuer de revendiquer un salaire aligné au coût de la vie et des avantages sociaux respectables. Nous tendons la main au CAP pour collaborer avec nous pour trouver une solution. Nous tenons à remercier nos membres, les partenaires et les membres de la communauté pour leur engagement et leur soutien pendant cette période difficile. » conclue Anne Vinet-Roy.

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

9 décembre 2023 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :