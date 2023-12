United Partners et le groupe Vivactis annoncent une collaboration stratégique





United Partners (UP), une agence de relations publiques basée en Europe, et le groupe Vivactis, spécialisé dans le conseil au secteur de la santé en Europe, grâce à son propre réseau, et aux États-Unis, grâce à ses partenariats exclusifs, ont officiellement uni leurs forces en signant un accord de collaboration. Ce partenariat stratégique vise à redéfinir les standards de la communication dans le domaine de la santé et du bien-être en s'appuyant sur les forces distinctives de chaque société.

Au coeur de cette collaboration, un engagement commun visant à fournir un savoir-faire incomparable de la communication en matière de soins de santé. Ensemble, United Partners et le groupe Vivactis apportent des capacités complémentaires qui garantissent une approche holistique en matière de conseil stratégique, de communication de marque, de réputation d'entreprise, de formation médicale, d'accès au marché, et bien plus encore.

« Grâce à cet accord stratégique avec United Partners, Vivactis élargit le champ des compétences offert à ses clients en termes d'activités de relations publiques. Cette collaboration développe notre réseau partenaires, renforce nos activités internationales et nous confère une position de leader dans notre environnement de santé », a déclaré Alain MAHAUX, CEO du groupe Vivactis.

Les deux sociétés sont fermement convaincues que cette collaboration permettra non seulement d'améliorer leur savoir-faire, mais aussi de bénéficier d'un positionnement unique donnant lieu à une approche plus complète et plus spécialisée du secteur des soins de santé. Le partenariat entre United Partners et le groupe Vivactis permet de développer le réseau de ressources et d'outils mis à la disposition de leurs clients. Il permet aux deux sociétés de répondre à une plus grande sélection de marchés avec des agences partenaires locales prêtes à mettre en oeuvre toute sorte de stratégie.

« Trouver des partenaires partageant les mêmes idées dans ce secteur relève véritablement de l'exceptionnel. Le fait d'unir nos efforts à ceux du groupe Vivactis consolide nos valeurs communes et nos aspirations pour obtenir une communication efficace dans le domaine de la santé. J'espère qu'ensemble nous apporterons d'importants changements, déclare Maria Gergova-Bengtsson, CEO de United Partners.

Dans le cadre de ce partenariat, United Partners et le groupe Vivactis s'unissent autour d'un objectif précis : mieux servir leurs clients et mieux gérer les complexités de la communication dans le domaine de la santé. Leurs efforts combinés visent à faire une différence significative dans le secteur et auprès des entreprises qu'ils soutiennent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 décembre 2023 à 09:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :